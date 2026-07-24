Din cauza incendiului uriaș, alimentat de vânt, au ajuns în spital și 6 pompieri. Franţa a solicitat activarea mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene şi a început să primească întăriri pe calea aerului, din statele vecine. Situația este dramatică și în Spania, unde vâlvătăile se apropie de capitala Madrid.

În bazinul Arcachon din sud-vestul Fran'ei, situația s-a agravat progresiv, iar evacăurile s-au extins pe măsură ce focarul din departamentul Gironde a scapăt de sub control.

Totul a început miercuri după-amiază, când motorul unei dube a luat foc în trafic iar scânteile au ajuns la copacii de pe marginea drumului.

Pompier: „Pe timp de zi, sprijinul aerian este primordial, avioanele sunt mult mai eficiente decât noi. Noaptea, alergăm de colo-colo că să protejăm casele. E că la război, tunuri, avioane, și noi „cu baionetele”, pe teren, în vagăuni”.

Localnicii au urmărit evoluția focului frangându-și mâinile.

Localnic: „Sunt atât de tulburat că-mi dau lacrimile...”.

Localnic: „Sunt furios, am 15 hectare de pădure care se fac scrum. Sunt năuc, am moralul la pământ”.

Cu inima grea, oamenii și-au părăsit casele. Cu mașinile personale, cu autobuze, pe jos ori cu feribotul.

Situația cea mai gravă este în Lège-Cap-Ferret, unde au ars deja mai multe locuințe, dar și cimitirul local.

În această secvență, corespondenta postului M6 este surprinsă de explozia unei butelii, aflată într-una dintre casele cuprinse de foc.

Cu 8.000 de locuitori permanenţi, localitatea situată la marginea unui masiv forestier găzduieşte zeci de mii de turişti în cursul verii. Unii s-au încăpățânat totuși să rămână pe loc încercând cu disperare să-și protejeze bunurile.

Locuitor: „Ne este frică...Am udat în jur peste tot, am dat cu furtunul”.

Situația rămâne extrem de tensionată din cauza incendiilor care devastează țara, în special în Gironde. Franța a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. - a transmis președintele , Emmanuel Macron, într-o postare pe X.

Și în Spania, peste 10.000 de locuitori ai unor comune situate la câteva zeci de km de Madrid au fost evacuaţi în condițiile în care incendiul izbucnit săptămâna trecută se apropie cu mare viteză de capitală.

Confruntat cu înaintarea incontrolabilă a flăcărilor, guvernul spaniol a decretat "stare de urgenţă de interes naţional" în regiunea Madrid şi în provincia învecinată Ávila. Măsura permite statului să mobilizeze mai multe resurse în lupta cu focul.

De la începutul anului, în Spania au ars aproape 125.000 de hectare iarzeci de gospodării au fost distruse. La începutul lunii, 13 oameni, majoriatea expați britanci, au pierit în urma unui incendiu de vegetație care a devastat o zonă turistică din Andaluzia.