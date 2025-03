Polonia avertizează: Situaţia creată de suspendarea ajutorului SUA pentru Ucraina este foarte gravă

"Aceasta este o decizie foarte importantă şi situaţia este foarte gravă", a declarat Pawel Wronski pentru jurnalişti, subliniind că această hotărâre "de mare importanţă politică" a fost luată "fără nicio informare sau consultare, nici cu aliaţii NATO, nici cu grupul Ramstein", format din ţările care sprijină Ucraina în lupta sa.

"Decizia preşedintelui Donald Trump de a suspenda ajutorul acordat Ucrainei şi consecinţele acestei decizii" au făcut, de asemenea, subiectul unei convorbiri telefonice marţi între miniştrii de Externe polonez şi ucrainean, Radoslaw Sikorski şi Andrii Sîbiga, a informat ministerul polonez pe reţeaua X.

Un aliat loial al Ucrainei, Polonia se prezintă drept un centru logistic important pentru tranzitul ajutorului occidental militar oferit Kievului. Potrivit autorităţilor de la Varşovia, până la 95% din acest ajutor trece prin Polonia.

La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a declarat, după anunţul liderului de la Casa Albă, că o Ucraină suverană, pro-occidentală, care se poate apăra, înseamnă o Polonie mai puternică şi mai sigură.

"În tulburările politice şi haosul în creştere, asta este ceea ce contează cel mai mult. Cine pune la îndoială acest adevăr contribuie evident la triumful lui Putin", a scris Tusk pe reţeaua X.

Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina. Jasne?