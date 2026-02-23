În opinia sa, propunerea de cedare de către Ucraina a teritoriilor care îi aparţin nu poate fi luată în calcul, pentru că asta ar presupune capitularea ţării, dar şi "o capitulare a dreptului internaţional".

"Fiecare persoană se aşteaptă ca războiul să se termine, dar vorbind cinstit eu nu prea văd premisele pentru ca acest război să se termine, fiindcă aceste condiţii pe care le impun ruşii pentru a termina războiul sunt practic condiţii de capitulare şi aceasta ar însemna nu numai capitularea Ucrainei, asta ar însemna capitularea dreptului internaţional. Ne întoarcem la cele mai vechi perioade ale omenirii, când numai cel care avea o măciucă mai mare avea dreptate. De aceea, asta este o problemă nu numai pentru Ucraina, ci pentru întreaga lume civilizată", a afirmat Hackman, potrivit Agerpres.

În opinia sa, fără sancţiuni împotriva Moscovei, modelul rusesc de invadare a Ucrainei ar putea fi multiplicat în întreaga lume, ceea ce ar putea conduce la noi puncte de conflict pe întreg mapamondul.

"Dacă invadatorul va fi mituit (oferindu-i-se întreg teritoriul regiunii Donbas - n.r.) în loc să fie pedepsit, asta înseamnă că aceste dorinţe de a invada o altă ţară vor apărea nu numai la el, dar şi la alte ţări din lume, ceea ce ar însemna că practic noi vom avea războaie şi războaie", mai spune politologul ucrainean de origine română.