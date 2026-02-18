Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu, că "nu este corect" că președintele Trump îndeamnă doar Ucraina la concesii, nu și Rusia.

Discuțiile de miercuri de la Geneva au durat mai puțin de două ore după ce marți au fost șase ore de negocieri trilaterale - Statele Unite, Rusia, Ucraina - descrise drept dificile.

Fred Pleitgen, corespondent CNN: „Modul în care au decurs aceste discuții a fost următorul: la început a avut loc o întâlnire mare cu toate delegațiile — Statele Unite, Rusia și Ucraina — dar ulterior s-au împărțit în grupuri de lucru mai mici. Unele s-au ocupat de probleme politice, altele de probleme tehnice”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile au fost foarte dificile, mai ales pe plan politic, dar că, în ceea ce privește problemele tehnico-militare, se pare că s-au făcut unele progrese”.

Rustem Umerov, șeful delegației ucrainene: „Discuțiile au fost intense și substanțiale. Există un progres dar nu putem dezvălui detalii la acest moment”.

Vladimir Medinsky, șeful delegației: „Au fost discuții dificile, dar profesioniste. Următoarea întâlnire va avea loc în curând”.

Rusia și Ucraina "joacă pentru a provoca o reacție" din partea Casei Albe, iar negocierile sunt sortite "eșecului" - observă analiștii.

Michael Clarke, analist militar Sky News: „Asupra cui cade vina pentru eșecul negocierilor de pace? Despre asta este totul. Pentru că nu este deloc surprinzător că aceste discuții nu duc nicăieri. Dar pe cine va da vina președintele Trump pentru prăbușirea întregului proces? Fundamentele poziției Rusiei nu s-au schimbat. Iar americanii le spun, în esență, ucrainenilor: "Cedați în fața poziției ruse și noi vă oferim, în schimb, garanții de securitate". Ucrainenii, însă, pur și simplu nu cred în acele garanții”.

Într-un interviu telefonic pentru publicația Axios, Volodimir Zelenski s-a încumetat să critice abordarea președintelui Trump pentru impulsionarea unui acord de pace.

Potrivit acestuia, nu este corect că președintele american îndeamnă public doar Ucraina să facă concesii, nu și Rusia.

„Sper că este doar o tactică, nu și o decizie", a spus Zelenski.

Referitor la teritoriu, Zelenski transmite că orice plan care ar cere Ucrainei să cedeze teritorii pe care Rusia nu le-a capturat până acum în regiunea Donbas, din est, ar fi respins de ucraineni la referendum.

„Emoțional, oamenii nu vor ierta niciodată asta. Niciodată. Nu mă vor ierta pe mine, nu vor ierta Statele Unite", a continuat Zelenski, adăugând că ucrainenii "nu pot înțelege de ce" ar fi solicitați să renunțe la și mai mult teritoriu.