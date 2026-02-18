Un tribunal din Ucraina l‑a condamnat pe un bărbat de 32 de ani din Kiev la închisoare pe viață, cu confiscarea averii, pentru trădare de stat comisă sub legea marțială, după ce a ajutat Rusia să coordoneze lovituri asupra infrastructurii energetice, sistemelor de apărare antiaeriană și pozițiilor militare, au anunțat pe 16 februarie Procuratura Generală și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit Euromaidan Press.

Procurorii din regiunea Donețk au demonstrat în instanță că bărbatul a colaborat voluntar cu forțele ruse, ajustând loviturile acestora asupra rețelei electrice care furnizează energie și căldură capitalei. Aceste atacuri au făcut parte dintr‑o campanie sistematică a Rusiei de deteriorare a infrastructurii ucrainene, cu peste 600 de atacuri combinate cu drone și rachete asupra facilităților energetice în 2025.

Pe lângă coordonarea loviturilor, inculpatul a transmis rușilor coordonate ale unei uzine de apărare unde lucra tatăl său vitreg, pozițiile unităților ucrainene, termocentralele, instalațiile industriale și locațiile sistemelor de apărare antiaeriană. El a trimis fotografii, a marcat „coridoare” pentru drone și a raportat dacă loviturile au avut succes.

Bărbatul, recrutat de ruși prin Telegram

Potrivit SBU, bărbatul a fost recrutat prin canale Telegram de către serviciile ruse și a oferit ajutor de dragul banilor. El a vizitat zone din jurul Kievului pentru a cartografia obiective energetice și a fotografiat exteriorul clădirilor pentru a ajuta planificarea atacurilor. La percheziții, autoritățile au găsit un telefon pe care erau marcate rute aeriene pentru loviturile rusești asupra facilităților energetice din capitală, destinate să evite sistemele de apărare.

După atacurile rusești, bărbatul s‑a întors la locurile lovite pentru a urmări rezultatele și a transmite feedback celor care îl dirijau. De asemenea, el purta haine cu simboluri rusești și a spus că și‑ar dori să poarte astfel de simboluri în mod deschis dacă forțele ruse ar ocupa Kievul.

„El a ghidat deliberat loviturile ruse asupra infrastructurii energetice și sistemelor de apărare, ajutând inamicul să lase ucrainenii fără electricitate, căldură și protecție. Aceasta este complicitate directă la terorism împotriva populației civile. Nu există nicio justificare — doar închisoare pe viață”, a declarat Pavlo Uhrovetskyi, șeful Procuraturii din Donețk.

Procurorii au precizat că în ultimul an au obținut condamnări în 46 de cazuri similare privind persoane care ajutau forțele ruse să își coordoneze atacurile.