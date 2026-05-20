Țara, care ocupă o zonă extrem de strategică din sud-estul Europei și este constant unul dintre cei mai mari beneficiari ai fondurilor UE, rareori se alătură inițiativelor controversate și aproape niciodată nu își promovează public interesele în „bula” bruxelleză, au spus diplomații pentru publicație.

„Situația a fost agravată de prăbușirea guvernului pro-UE la începutul acestei luni, ceea ce a îngreunat transmiterea de instrucțiuni politice din Capitală. Totuși, invizibilitatea României precede de mult acest moment și ar fi o strategie intenționată, potrivit unui oficial român care a vorbit sub protecția anonimatului. Delegatia „ține capul jos” la Bruxelles pentru a evita conflictele și reacțiile negative din partea partenerilor”, a notat publicația, cu subtitlul „Nu e nimeni acasă?”.

România, singura care nu are purtător de cuvânt

De asemenea, oficialii europeni citați spun că discreția diplomației române nu este un fenomen nou, ci o strategie deliberată.

„Dintre cele 27 de reprezentanțe ale statelor membre la UE, România este singura care nu are purtător de cuvânt sau responsabil de presă pentru a-i prezenta pozițiile. O listă publică menționează doar un singur angajat pe comunicare, iar Reprezentanța Permanentă nu a emis un comunicat de presă de aproape un an. Site-ul ambasadei este, de asemenea, frecvent nefuncțional, la fel ca și cel al Ministerului de Externe”.

România, mai activă „la nivel tehnic”

Un alt diplomat a susținut că România este „mai activă la nivel tehnic” și că promovează teme importante pentru interesele sale. Printre acestea se numără susținerea grupului „Prietenii Coeziunii”, care militează pentru menținerea finanțărilor regionale europene, dar și ridicarea subiectului incursiunilor dronelor rusești în apropierea teritoriului românesc în cadrul reuniunilor europene.

„Diplomații români sunt considerați mult mai activi în cadrul NATO decât în instituțiile UE de la Bruxelles”, mai menționează Politico.

Rolul tot mai important al României în apărarea europeană a fost vizibil luni seara, când un avion F-16 românesc care participa la misiunea NATO de poliție aeriană în zona baltică a doborât o dronă neautorizată în spațiul aerian al Estoniei, mai arată sursa citată.