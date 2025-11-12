Poliția germană a destructurat o rețea de „escrocherii cu nepoți” activă în Europa. 16 persoane au fost arestate

Poliţia germană a operat 16 arestări într-o amplă operaţiune vizând o aşa-zisă „escrocherie cu nepoţi" cu ramificaţii la nivel internaţional, relatează miercuri dpa, preluat de Agerpres.

Escrocheria implică un apel telefonic din partea unei persoane care se preface a fi o rudă şi simulează o urgenţă - de exemplu, că a provocat un accident rutier şi a omorât pe cineva. Cei care primesc aceste apeluri sunt de obicei vârstnici, de unde şi numele.

Victimele sunt apoi adesea contactate de presupuşi ofiţeri de poliţie sau oficiali care susţin că doar plata unei sume mari de bani poate preveni ca fiul, fiica sau nepotul lor să ajungă la închisoare.

Acesta este doar unul dintre multele scenarii ale înşelăciunii.

Poliţia a precizat că suspecţii arestaţi au vârste cuprinse între 22 şi 63 de ani. Se crede că patru dintre ei sunau victimele, iar ceilalţi aveau rolul de a colecta banii.

Trei centre de apel au fost închise în Germania și Europa

Trei presupuse centre de apel, de la care ar fi fost contactate victimele, au fost închise în oraşul german Frankfurt, în Austria şi în Polonia, în cadrul operaţiunii.

Într-unul din cazuri, o femeie de 26 de ani din Frankfurt este acuzată că a comis o înşelătorie în Slovacia: ea s-a prefăcut a fi ofiţer de poliţie sau angajată bancară pentru a convinge victimele că banii lor nu mai sunt în siguranţă în conturile lor, spunându-le să retragă banii şi să-i predea.

Operaţiunea poliţiei a avut loc între mijlocul lunii septembrie şi sfârşitul lunii octombrie a acestui an şi a implicat autorităţi din toate landurile federale ale Germaniei, precum şi din Austria, Polonia, Elveţia, Slovacia şi Republica Cehă, sub coordonarea Biroului poliţiei federale (BKA) din Berlin.

Pe lângă arestări, în timpul percheziţiilor au fost confiscate probe, inclusiv laptopuri, precum şi telefoane mobile, ceasuri şi bijuterii, dar şi o cantitate de droguri.

