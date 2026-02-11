Adrian Preda, în vârstă de 44 de ani – care l-a înfruntat pe Tristan Tate într-o luptă în cușcă – este căutat în România pentru a-și ispăși pedepsele pentru tentative de crimă și infracțiuni de tip mafiot, relatează The Sun.

Însă un judecător britanic a blocat cererea de extrădare, argumentând că mutarea ar afecta soția și copiii săi, care s-au stabilit acum în Marea Britanie.

Judecătorul Kevin Grego a fost criticat după ce a decis, la o audiere privind extrădarea, că „perturbarea masivă” a familiei sale cântărește mai mult decât infracțiunile comise.

Ultima victorie în instanță al lui Preda a blocat a doua încercare a autorităților române de a-l aduce în țară – după ce o cerere anterioară fusese respinsă, avocații săi susținând că închisorile din România nu sunt potrivite.

Această scăpare a lui Preda se înscrie într-un șir de decizii care au permis infractorilor și solicitanților de azil falși să rămână în Marea Britanie invocând legile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Secretarul laburist pentru Afaceri Interne, Chris Philp, a declarat:

„Este o rușine că, din cauza CEDO, nu putem deporta un infractor străin periculos.”, a precizat el.

Judecătorul Grego a scris în hotărârea sa că a blocat extrădarea după ce a cântărit nevoile familiei împotriva „gravitații infracțiunilor comise”.

Alp Mehmet, președintele organizației britanice de supraveghere a imigrației, a declarat:

„Un infractor, căutat în țara sa natală – un stat membru UE – este eliberat de instanțele noastre din cauza drepturilor conferite de CEDO. Concluzia logică a deciziei judecătorului este că orice infractor, oricât de gravă ar fi infracțiunea, trebuie scutit de închisoare dacă ar putea afecta membrii familiei. Cu cât ne retragem mai repede din CEDO, cu atât mai bine.”, a spus acesta.

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Procuratură al Coroanei (CPS) a declarat că România va face apel la Curtea de Apel din Marea Britanie.