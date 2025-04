Pilotul elicopterului prăbușit în New York raportase că nu mai avea combustibil. Cine sunt victimele tragediei. FOTO

Pilotul elicopterului care s-a prăbușit joi în râul Hudson din New York ar fi trimis cu câteva momente înainte un mesaj radio în care spunea că a rămas fără combustibil și că se întoarce la heliport, au declarat vineri operatorii acestuia.

Michael Roth, directorul executiv al New York Helicopter Tours, a povestit cum pilotul nu a reușit să ajungă înapoi la heliportul din Manhattan, de unde decolase cu aproximativ 16 minute înainte, în cea de-a șasea zbor al zilei, a relatat The Telegraph, citat de The Guardian.

„A sunat pentru a anunța că vrea să aterizeze și că are nevoie de combustibil. Ar fi trebuit să ajungă în aproximativ trei minute, dar 20 de minute mai târziu, nu ajunsese încă”, a spus Roth pentru publicația britanică. Cu toate acestea, el nu știe exact de ce elicopterul s-a prăbușit.

Cine sunt victimele tragediei

Pe lângă pilot, accidentul a ucis cinci membri ai unei familii de spanioli. Victimele au fost identificate ca fiind Agustín Escobar, un director al companiei Siemens, soția sa, Mercè Camprubí, care își sărbătorea cea de-a 40-a aniversare, și cei trei copii ai lor, în vârstă de 10, 8 și 4 ani, potrivit lui Eric Adams, primarul New Yorkului.

Facebook

Copilul mijlociu ar fi sărbătorit vineri cea de-a noua aniversare, a spus Adams.

Steven Fulop, primarul orașului Jersey City, a declarat că o rudă a sosit vineri din Spania pentru a lua acasă rămășițele membrilor familiei. El a declarat că scafandrii s-au întors la râu vineri dimineața devreme pentru a salva secțiuni ale elicopterului. Fulop a declarat că „părți importante” ale elicopterului Bell 206 s-au rupt în aer și au plonjat în apă.

Potrivit unui raport de vineri al publicației Gothamist, pilotul ne numea Sean Johnson și era un veteran de 36 de ani al Navy Seals, care se mutase recent la New York pentru a-și continua cariera în aviație.

Soția lui Johnson, Kathryn, a spus că după cariera militară, el a lucrat în diverse domenii, inclusiv la un show de televiziune și ca bodyguard pentru celebrități, dar că, în ciuda tuturor acestor activități, Johnson „întotdeauna a vrut să zboare”.

Videoclipuri postate pe rețelele de socializare au surprins bucăți mari din elicopter, inclusiv pale de rotor care se roteau independent de fuselaj, căzând din cer în râu joi după-amiază, la scurt timp după ce zborul turistic decolase de pe un heliport popular de la vârful Manhattanului.

Alte imagini au arătat aeronava scufundată în mare parte, cu susul în jos în apă, și vehicule de salvare aglomerate pe străzile din New Jersey, în timp ce lucrătorii de urgență se grăbeau să intre.

Râul Hudson desparte partea de vest a Manhattanului de New Jersey și se varsă în portul New York, dincolo de Statuia Libertății. Vremea de joi după-amiază nu era prielnică, fiind un cer gri, vânt slab și ploaie rece.

Martorii descriu momentele șocante ale prăbușirii

Vineri, martorii au vorbit despre momentele șocante petrecute puțin după ora 15.00, când elicopterul turistic, operat de New York Helicopter Tours, s-a rupt în bucăți după aproximativ 18 minute de zbor.

„Am auzit sunete foarte puternice, am crezut că trebuie să fie focuri de armă, a fost atât de tare”, a declarat Dani Horbiak pentru ABC.

„Când m-am uitat pe fereastră, am văzut un elicopter care cădea în bucăți. Totul s-a întâmplat în câteva secunde”.

Un alt martor, Bruce Wall, a declarat că și el a văzut elicopterul rupându-se în zbor. „Am auzit niște pocnituri, m-am uitat în sus și am văzut un avion care se dezmembra”, a spus el. „Coada s-a rupt și avionul s-a prăbușit în apă cu elicea încă în aer”.

Sean Duffy, secretarul american pentru transporturi, a declarat că oficiali de la Comisia Națională pentru Siguranța în Transporturi (NTSB) se află la fața locului și conduc ancheta și că avionul nu era monitorizat de controlorii de trafic aerian de la sol în momentul prăbușirii.

Omagiu adus victimelor în Spania

În Spania au fost aduse omagii lui Escobar, în vârstă de 49 de ani, director executiv la Infrastructura Feroviară de la Siemens Mobility, și familiei sale, care se bucurau de o excursie de vizitare a orașului New York.

Getty

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a postat vineri pe X: „Am primit vești devastatoare despre accidentul de elicopter din râul Hudson. Cinci spanioli din aceeași familie, dintre care trei copii, și-au pierdut viața împreună cu pilotul. Este o tragedie inimaginabilă. Împărtășesc durerea celor dragi victimelor în acest moment sfâșietor”.

Ministrul spaniol al transporturilor, Óscar Puente, a declarat: „Am citit cu groază că victimele teribilului accident de elicopter din SUA au fost Agustín Escobar și familia sa. L-am cunoscut în ultimul an în calitate de angajat al Siemens Spania. A fost o persoană încântătoare, muncitoare și talentată”.

Conglomeratul industrial german Siemens a confirmat că Escobar lucra pentru companie ca șef al infrastructurii feroviare în cadrul diviziei sale de mobilitate. „Suntem profund întristați de tragicul accident de elicopter în care Agustín Escobar și familia sa și-au pierdut viața”, a afirmat Siemens într-o declarație.

Camprubí, soția lui Escobar, era manager global la o companie de tehnologie energetică.

Steven Fulop, primarul orașului Jersey City, a declarat într-o postare pe X vineri că Escobar se afla în New York pentru muncă, iar familia sa i s-a alăturat pentru a petrece timpul liber. „Împărtășesc acest lucru pentru că viața se mișcă repede și nu ne gândim întotdeauna la faptul că este imprevizibilă și extrem de fragilă”, a scris el. „Soțul a fost aici pentru o călătorie de afaceri și familia a zburat pentru a prelungi călătoria câteva zile în New York. Ei sărbătoreau cea de-a 40-a aniversare a mamei cu zborul turistic cu elicopterul”.

Jessica Tisch, comisarul poliției din New York, a declarat că majoritatea pasagerilor erau deja morți când au fost scoși din apă, dar doi au fost duși la un spital din apropiere, unde au murit la scurt timp după aceea.

Tisch a declarat că elicopterul a decolat de pe o platformă pentru elicoptere din centrul orașului în jurul orei 15.00 și a zburat spre nord deasupra râului Hudson. A virat spre sud când a ajuns la podul George Washington și s-a prăbușit câteva minute mai târziu, lovind apa cu susul în jos și scufundându-se lângă Lower Manhattan în jurul orei 15.15, chiar lângă Hoboken, New Jersey.

Agenția de presă arată că cel puțin 38 de persoane au murit în accidente de elicopter în New York începând din 1977. O coliziune între un avion și un elicopter turistic deasupra Hudsonului în 2009 a ucis nouă persoane, iar cinci persoane au murit în 2018 când un elicopter charter care oferea zboruri „cu ușile deschise” s-a prăbușit în East River.

