Asta în ciuda faptului că lideri republicani din Congresul american au avertizat că decizia i-ar putea da lui Vladimir Putin un „semnal greșit”. Premierul Poloniei, Donald Tusk a vorbit în acest context despre „dezintegrarea în curs a alianței nord-atlantice”.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Vom retrage și mai multe trupe, vom reduce cu mai mult de cinci mii numărul militarilor din Germania”.

Decizia Pentagonului de a retrage o brigadă americană din Germania a fost criticată de șefii comisiilor pentru servicii armate din cele două camere ale Congresului american.

Senatorul Roger Wicker și reprezentantul Mike Rogers, amândoi republicani, au transmis, într-un document comun, că măsura survine „prematur” în plin proces european de reînarmare.

Și ar putea transmite un semnal greșit lui Vladimir Putin. În plus, cei doi oficiali sugerează că este în interesul Statelor Unite să mute cei 5.000 de militari americani spre est, unde aliații europeni au făcut investiții semnificative pentru a găzdui trupe americane.

Prof. dr. Sven Biscop, director al programului „Europe in the World” la Egmont Institut: „În sine, 5.000 de soldați în plus sau în minus nu fac diferența, dar arată că nu putem avea absolut nicio încredere în Donald Trump și că europenii trebuie să se bazeze pe ei înșiși, înainte de toate”.

În timp ce Germania a părut să minimalizeze importanța anunțului, Polonia a transmis un mesaj de alarmă.

„Cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice nu o reprezintă dușmanii săi externi, ci dezintegrarea în curs a alianței noastre. Trebuie cu toții să facem tot ce este necesar pentru a inversa această tendință dezastruoasă” a scris premierul polonez Donald Tusk pe X.

Analiștii spun că europenii au motive de îngrijorare.

Prof. dr. Sven Biscop, director al programului "Europe in the World" la Egmont Institut: „Ceea ce oferă americanii apărării noastre este exact ceea ce noi nu avem. Informații, comunicații securizate, apărare antiaeriană, structură de comandă, rachete cu rază lungă de acțiune. Dacă mâine americanii ar spune: „Aceste capabilități nu mai sunt disponibile pentru apărarea Europei", ne-ar trebui câțiva ani pentru a ne construi propriile capacități”.

Statele Unite au în Europa 68.000 de soldați, staționați permanent.