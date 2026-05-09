Tisza a câştigat alegerile din 12 aprilie cu o marjă largă faţă de partidul Fidesz al lui Orban şi va deţine o majoritate absolută de peste două treimi în noul Parlament, asigurându-se că noul cabinet îşi poate pune în aplicare promisiunea de a demonta "regimul iliberal".

Partidul Tisza deţine 141 de locuri în Parlament, Fidesz 52, iar partidul de extremă dreapta Patria Noastră 6.

Sâmbătă, membrii Parlamentului vor depune jurământul, iar apoi Parlamentul va adopta legi referitoare la funcţionarea Adunării, inclusiv comisiile şi membrii acestora.

Se aşteaptă ca alegerea premierului să aibă loc după ora locală 14:00 (12:00 GMT), iar ulterior, noul prim-ministru va depune jurământul şi se va adresa membrilor Parlamentului.

Ca act simbolic, drapelul Uniunii Europene, a cărui îndepărtare fusese ordonată de fostul preşedinte al Adunării, Laszlo Kover, unul dintre fondatorii Fidesz, va fi readus pe faţada clădirii Parlamentului.

Viktor Orban şi mai mulţi lideri Fidesz, care au făcut parte din Parlament încă de la primele alegeri de după căderea Cortinei de Fier în 1990, au decis să renunţe la mandatele de parlamentari.

După ceremonia oficială, Peter Magyar se va adresa susţinătorilor săi în Piaţa Kossuth, în faţa clădirii Parlamentului, unde are loc până la miezul nopţii "Festivalul Popular al Schimbării Regimului".

După învestirea lui Magyar în funcţia de şef al guvernului, miniştrii vor apărea în faţa comisiilor parlamentare în următoarele zile şi se speră că, în cel mai bun caz, guvernul format din 16 membri, inclusiv patru femei, să poată fi format oficial chiar de marţi.

Noul prim-ministru a declarat că "nu este timp de pierdut", aşa că va începe cât mai curând posibil lucrările pentru reformarea profundă a statului prin restabilirea separării puterilor în stat, combaterea corupţiei şi reconstruirea încrederii în instituţii, precum şi normalizarea relaţiilor cu UE.