El a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru România și aliații NATO, după incidentul grav provocat de prăbușirea unei drone pe un bloc de locuințe din Galați.

'Încălcarea iresponsabilă a spațiului aerian românesc de către Rusia și lipsa de respect față de civili sunt inacceptabile. Statele Unite sunt alături de România și de aliații noștri NATO împotriva acestui comportament provocator', a scris Jim Risch pe X.

'Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare și să arătam clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO', a subliniat președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA.

În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu. Potrivit Ministerul român al Apărării, încărcătura dronei de tip 'Geran-2', de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului.

Incidentul a atras mesaje de condamnare din partea conducerilor Uniunii Europene și NATO, precum și din partea mai multor state membre ale celor două organizații.