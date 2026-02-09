Capturarea celor 1.375 kilograme de cocaină, cu o valoare de piaţă estimată la 41 de milioane de euro, a fost efectuată ''în largul mării'', în Oceanul Atlantic, pe data de 1 februarie, a precizat Prefectura maritimă a Atlanticului într-un comunicat.

''Persoanele implicate au fost predate autorităţilor braziliene în timpul unei escale a fregatei'', a adăugat instituţia citată.

În 2025, marina franceză a capturat 87,6 tone de droguri - în creştere cu 81% faţă de anul precedent, dintre care 58 de tone de cocaină.