Măsurile adoptate de Parlamentul Spaniei pentru locuințe, după greva generală și protestele din întreaga țară

Parlamentul Spaniei a aprobat joi un pachet de măsuri menit să atenueze criza tot mai gravă a locuințelor, la o zi după greva generală organizată la nivel național și protestele de amploare față de creșterea costului vieții.
Deputații au adoptat decretul cu o majoritate foarte strânsă: 35 de voturi pentru și 34 împotrivă. Votul decisiv a fost dat de Partidul Naționalist Basc (PNV), potrivit postului public spaniol RTVE.
Noile măsuri prevăd prelungirea până în 2030 a protecției împotriva evacuării pentru chiriașii vulnerabili care nu au o altă locuință în care să se mute. Contractele de închiriere vor putea fi extinse cu până la doi ani, iar creșterile anuale ale chiriilor vor fi plafonate până la sfârșitul anului 2027.
În plus, proprietarii care acceptă să reducă chiriile vor putea beneficia de facilități fiscale. În schimb, un alt decret, care propunea prelungirea nelimitată a contractelor de închiriere, nu a întrunit suficiente voturi.
Around 4 million workers joined Spain’s first general strike in 14 years, protesting soaring housing costs and rents ahead of the November 29 election.
Unions reported 90% participation at ports and car factories, while clashes with police left 20 protesters injured and 40 people arrested.
Spain faces a shortage of 750,000 homes, with average monthly rent consuming nearly 99% of a young worker’s salary.
Miercuri, mii de oameni au ieșit în stradă în orașe precum Madrid, Barcelona și Valencia. Protestatarii au cerut măsuri care să le permită să găsească locuințe la prețuri accesibile și să obțină salarii mai mari.
Votul a avut loc cu o zi înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru alegerile generale din Spania, programate pe 29 noiembrie, notează Xinhua.
Guvernul adoptase cele două decrete pe 6 octombrie, la o zi după ce premierul Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate. Decizia a venit în urma respingerii de către Parlament a unor măsuri anterioare privind criza locuințelor.
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