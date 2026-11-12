Măsurile adoptate de Parlamentul Spaniei pentru locuințe, după greva generală și protestele din întreaga țară

Deputații au adoptat decretul cu o majoritate foarte strânsă: 35 de voturi pentru și 34 împotrivă. Votul decisiv a fost dat de Partidul Naționalist Basc (PNV), potrivit postului public spaniol RTVE.

Noile măsuri prevăd prelungirea până în 2030 a protecției împotriva evacuării pentru chiriașii vulnerabili care nu au o altă locuință în care să se mute. Contractele de închiriere vor putea fi extinse cu până la doi ani, iar creșterile anuale ale chiriilor vor fi plafonate până la sfârșitul anului 2027.

În plus, proprietarii care acceptă să reducă chiriile vor putea beneficia de facilități fiscale. În schimb, un alt decret, care propunea prelungirea nelimitată a contractelor de închiriere, nu a întrunit suficiente voturi.







