Guvernul președintei interimare Delcy Rodríguez se confruntă cu presiuni intense din partea Washingtonului pentru a destrăma cea mai importantă alianță de stânga din America Latină, potrivit unor surse citate de Reuters.

Delcy Rodríguez şi-ar fi încredinţat protecţia exclusiv gărzilor venezuelene, marcând o ruptură clară faţă de foştii lideri Nicolás Maduro şi Hugo Chávez, care s-au bazat ani la rând pe forţe cubaneze de elită.

Guvernul cubanez a anunţat că 32 de cubanezi au fost ucişi în atacul militar american care l-a capturat pe Maduro pe 3 ianuarie.

Soldaţii şi agenţii cubanezi făceau parte dintr-un acord profund de securitate semnat la finalul anilor 2000, în cadrul căruia agenţi de informaţii cubanezi erau integraţi în armata venezueleană şi în puternica agenţie de contrainformaţii DGCIM, esenţială pentru eliminarea opoziţiei interne.

”Influenţa cubaneză a fost absolut esenţială pentru supravieţuirea guvernului chavist”, spune Alejandro Velasco, profesor asociat la New York University şi expert în istoria Venezuelei.

Surse din interiorul DGCIM spun că unii consilieri cubanezi au fost deja retraşi din funcţii. Mai mulţi medici şi consilieri de securitate cubanezi au plecat recent spre Cuba, potrivit altor două surse.

O sursă apropiată partidului de guvernământ afirmă că retragerile au loc la ordinul lui Rodríguez, pe fondul presiunilor americane. Alte surse nu au putut confirma dacă plecarea este impusă de noua conducere venezueleană, voluntară sau solicitată de Havana.

Aceasta este prima relatare despre îndepărtarea cubanezilor din garda prezidenţială şi contrainformaţii.

Trump vrea să pună capăt alianței Venezuela–Cuba

Înainte de operaţiunea prin care Maduro a fost înlăturat, mii de medici, asistente şi antrenori sportivi cubanezi lucrau în Venezuela în programe sociale începute sub Chávez, în schimbul livrărilor de petrol venezuelean către Cuba.

După atacul militar american, preşedintele Donald Trump a promis să pună capăt relaţiei de securitate dintre cele două ţări.

”Cuba a trăit ani de zile din PETROL şi BANI de la Venezuela… dar gata!”, a scris acesta pe Truth Social pe 11 ianuarie.

Un oficial al Casei Albe a declarat că SUA ”au o relaţie foarte bună cu liderii Venezuelei” şi că Washingtonul crede că interesele personale ale lui Rodríguez se aliniază cu obiectivele americane.

Ruperea legăturilor Venezuela–Cuba face parte din strategia mai amplă a Washingtonului de a slăbi regimul comunist de la Havana. Din decembrie, SUA au blocat transporturile de petrol din Venezuela către Cuba, afectând grav economia insulei.

Guvernul cubanez s-a declarat deschis dialogului ”pe picior de egalitate”, dar condamnă blocada petrolieră.

Rodríguez, o aliată veche a lui Maduro şi membră a Partidului Socialist, rămâne apropiată de conducerea cubaneză. Pe 8 ianuarie, a apărut alături de ministrul cubanez de externe Bruno Rodríguez la o ceremonie în Caracas, iar ulterior a vorbit la telefon cu preşedintele Miguel Díaz‑Canel, reafirmând legăturile dintre cele două ţări.

Zborurile spre Cuba au fost reluate după închiderea temporară a spaţiului aerian venezuelean, iar unii militari cubanezi răniţi au fost deja repatriaţi. Alţii rămân activi în Venezuela, împreună cu profesori cubanezi care predau la universitatea de stat pentru poliţie şi forţe de securitate (UNES).

Deşi Havana nu a reuşit să împiedice căderea lui Maduro, influenţa ei rămâne vizibilă în aparatul de securitate venezuelean.

”Cuba nu l-a putut salva pe Maduro, dar a jucat un rol cheie în menţinerea guvernului chavist la putere. Mecanismul de prevenire a loviturilor de stat a funcţionat impecabil”, spune cercetătorul John Polga-Hecimovich, de la Academia Navală a SUA.