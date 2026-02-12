Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a emis trei licențe care stabilesc condițiile pentru tranzacțiile cu Guvernul Venezuelei, compania petrolieră de stat Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) și companiile în care PDVSA deține 50% sau mai mult.

Conform noilor reguli, orice acorduri cu guvernul Venezuelei sau cu compania energetică de stat PDVSA trebuie încheiate exclusiv în conformitate cu legislația SUA. În cazul unor litigii, acestea vor fi soluționate numai în instanțele din SUA.

Plățile în temeiul acordurilor trebuie efectuate numai către fonduri controlate de Statele Unite. În același timp, este interzisă crearea de noi întreprinderi comune pentru producția de petrol sau gaze în Venezuela.

De asemenea, sunt interzise în totalitate orice operațiuni cu companii sau persoane fizice din Rusia, Iran, Coreea de Nord și Cuba.

Companiile petroliere vor avea nevoie de autorizația SUA pentru a utiliza echipamente specializate și pentru a importa platforme de foraj necesare pentru extinderea producției de petrol în Venezuela, potrivit RBC Ukraine.

Reacția promptă a Rusiei

Rusia a reacționat la interdicția privind orice operațiuni în Venezuela. În special, ministrul de externe al țării agresoare, Serghei Lavrov, a calificat-o drept discriminare.

„Decizia SUA de a restricționa accesul Rusiei, Chinei și Iranului la proiectele petroliere din Venezuela este o discriminare directă”, a subliniat el.

Venezuela produce aproape un milion de barili de petrol pe zi. Conform estimărilor Administrației Informațiilor Energetice din SUA (EIA), această cifră ar putea crește cu 20% în lunile următoare.

SUA și vânzarea petrolului venezuelean

În ianuarie 2026, Statele Unite au confiscat șapte petroliere care transportau petrol venezuelean și apoi l-au confiscat. În ajunul acestui eveniment, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Venezuela va transfera către Statele Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate sancționat.

Ulterior, pe 28 ianuarie, Reuters a raportat că Statele Unite lucrau la ridicarea în viitorul apropiat a unor sancțiuni impuse sectorului energetic al Venezuelei, inclusiv petrolului.

În plus, pe 30 ianuarie, administrația Trump a permis companiilor sale să producă și să exporte petrol venezuelean.