Cel puțin așa arată un raport al Centrului de Cercetare și Analiză a Migrației din cadrul Fundației Rockwool Berlin, consultat vineri de Reuters, transmite Agerpres.

În Uniunea Europeană și Regatul Unit se aflau anul trecut 9,59 de milioane de imigranți din cele două categorii, o creștere minoră față de 9,58 milioane în 2024, după creșterile bruște care au urmat invaziei ruse în Ucraina.

Scăderea numărului de cereri de azil

Numărul cererilor de azil a continuat să scadă:

- 770.000 de cereri în 2025

- 1,01 milioane în 2024

- 1,1 milioane în 2023

„Perioada de creștere rapidă a populației de refugiați din Europa pare să se fi încheiat”, a declarat Tommaso Fratini, director adjunct al institutului de cercetare care a efectuat studiul.

Disparități între țări

Stabilizarea de ansamblu maschează însă diferențe semnificative între statele europene:

- Germania, țara care primește cei mai mulți imigranți, a înregistrat o scădere de 4,7% a numărului de refugiați și azilanți

- Italia – o scădere de 17,9%

- Franța, Spania și Regatul Unit au înregistrat creșteri

Scăderea cererilor din partea sirienilor și creșterea celor din partea venezuelenilor

Sirienii au depus cu 70% mai puține cereri de azil după căderea regimului președintelui Bashar al-Assad în 2024, în timp ce venezuelenii au depus cu 24% mai multe solicitări – adică 91.000 de cereri.

Ucrainenii, aproape jumătate din populația de refugiați

Ucrainenii reprezintă în continuare aproape jumătate din numărul de refugiați și azilanți din UE și Regatul Unit, ca urmare a invaziei ruse începute în 2022.

În ultimii ani, imigrația a devenit un subiect controversat în multe țări europene, în contextul creșterii sprijinului pentru formațiunile politice de extremă dreaptă și populiste de dreapta.