Une voiture fonce sur le cortège : quatre blessés et une garde à vue à la marche pour le climat, le vivant, la paix et la justice sociale organisée ce samedi 26 septembre à Clermont-Ferrand. ➡️ https://t.co/PXP4jTIBox pic.twitter.com/NM3CNALvHb

„Nu este vorba despre terorism”, a subliniat procurorul Republicii la Clermont, Éric Serfass. Automobilistul, în vârstă de 37 de ani, care a consumat droguri, potrivit primelor teste care i-au fost efectuate, era „în mod evident nerăbdător față de încetinirea circulației”, a anunțat într-un comunicat procurorul, potrivit News.ro.

Sâmbătă, „către ora locală 11.00 (12.00, ora României), el a vrut să forțeze trecerea, în pofida prezenței foarte multor pietoni care mergeau calm”, adaugă el.

Șoferul a fost reținut imediat

Patru persoane au fost „rănite ușor”, a anunțat prefectura.

Șoferul a fost reținut imediat și a fost plasat în arest preventiv cu privire la „violență cu o armă (mașina)”, a anunțat parchetul.