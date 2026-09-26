„Nu este vorba despre terorism”, a subliniat procurorul Republicii la Clermont, Éric Serfass. Automobilistul, în vârstă de 37 de ani, care a consumat droguri, potrivit primelor teste care i-au fost efectuate, era „în mod evident nerăbdător față de încetinirea circulației”, a anunțat într-un comunicat procurorul, potrivit News.ro.
Sâmbătă, „către ora locală 11.00 (12.00, ora României), el a vrut să forțeze trecerea, în pofida prezenței foarte multor pietoni care mergeau calm”, adaugă el.
Șoferul a fost reținut imediat
Patru persoane au fost „rănite ușor”, a anunțat prefectura.
Șoferul a fost reținut imediat și a fost plasat în arest preventiv cu privire la „violență cu o armă (mașina)”, a anunțat parchetul.