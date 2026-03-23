Poliţia metropolitană a precizat într-un comunicat că a fost lansată o anchetă şi că incendierea deliberată „este tratată ca o infracţiune motivată de ură antisemită".

Incidentul s-a produs în suburbia Golden Greens, din nordul capitalei britanice, iar ambulanţele aparţineau Hatzola, o organizaţie voluntară non-profit care răspunde la urgenţe medicale.

Brigada de pompieri din Londra a menţionat că a trimis la faţa locului şase autospeciale şi 40 de pompieri. Apelurile localnicilor au fost înregistrate la ora 01:40 GMT, iar incendiul a fost stăpânit în circa o oră şi jumătate.

Mai mulţi cilindri de pe vehicule au explodat şi au provocat spargerea geamurilor într-un bloc de apartamente alăturat, dar nu s-au raportat răniţi.

O responsabilă a poliţiei a indicat că deocamdată sunt căutaţi trei suspecţi.

Atacurile împotriva evreilor şi a ţintelor evreieşti s-au înmulţit la nivel mondial după atacurile Hamas din octombrie 2023 din Israel, care au declanşat războiul din Gaza.

Mark Gardner, director executiv al Community Security Trust, care acordă consiliere de securitate celor circa 290.000 de evrei din Marea Britanie, a subliniat că există o „paralelă evidentă cu recente atacuri antievreieşti prin incendiere din Liege, Rotterdam şi Amsterdam".

Marea Britanie a înregistrat niveluri semnificativ mai ridicate de ură antisemită, de la începutul conflictului.

Cel mai grav incident antisemit din Marea Britanie de anul trecut a fost atacul de la Manchester, soldat cu moartea a doi evrei de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc.