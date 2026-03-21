Incendiul a izbucnit vineri în jurul prânzului şi a fost stins la ora 23:48, potrivit ministerului pentru siguranţă.

Alte 35 de persoane au suferit răni uşoare, au adăugat autorităţile.

Fabrica aparţine companiei Anjun Industrial, care produce supape pentru motoare şi este furnizor pentru Hyundai Motor şi Kia, printre alţii, potrivit site-ului companiei. Reuters nu a reuşit să contacteze compania pentru comentarii.

Într-un mesaj publicat pe site-ul companiei, directorul general Sohn Ju-hwan şi-a cerut scuze şi a spus că firma va coopera pe deplin cu autorităţile, va investiga cauza accidentului, va revizui sistemele de siguranţă şi procedurile de inspecţie şi va lua măsuri pentru a preveni repetarea unui astfel de incident.

Guvernul a activat un sistem centralizat de gestionare a dezastrelor după ce preşedintele Lee Jae Myung a ordonat mobilizarea tuturor resurselor disponibile pentru a face faţă incendiului şi pentru a salva vieţi.

Autorităţile au precizat că o victimă a fost găsită la primul etaj al clădirii, patru la etajul al doilea şi nouă la etajul al treilea.