Măsura, aprobată de guvernul federal, se adaugă concediului parental existent și se aplică inclusiv copiilor născuți în 2026.

Cei doi părinți vor decide împreună cine folosește zilele suplimentare, în funcție de nevoile familiei. Autoritățile spun că reforma simplifică sistemul concediilor și oferă mai multă flexibilitate.

Mulți părinți salută inițiativa și spun că timpul petrecut acasă, în primele luni de viață ale copilului, este esențial. Alții consideră însă că Belgia ar trebui să extindă și mai mult concediul parental, care acum este de doar 15 săptămâni pentru mamă și 20 de zile pentru tată.