Pantera neagră ar fi fost văzută, din nou, la granița cu România. Autoritățile vecine au intrat în alertă

Autoritățile din regiunea Silistra, Bulgaria, au convocat astăzi o ședință de criză, după ce pantera neagră ar fi fos semnală în apropiere de Tutrakan, aproape de granița cu România.

Guvernatorul regional Iliyan Velikov a confirmat că un localnic a raportat, luni după-amiază, prezența unui prădător neobișnuit pentru zonă, între satele Shumenci și Bogdantsi, scrie publicația Novinite.

În aceeași seară, poliția a efectuat verificări în regiune, însă nu a găsit urme ale animalului.

Este cel mai recent caz dintr-o serie de alerte similare înregistrate în nordul Bulgariei în ultimele luni. Potrivit experților, așa-numita „panteră neagră” nu este o specie distinctă, ci, cel mai probabil, un leopard melanistic – un prădător nocturn și greu de depistat, care preferă habitatele stâncoase.

Cazul panterei căutată în România

În România, animalul ar fi fost observat ultima oară la începutul lunii iulie, în județul Teleorman.

Primul apel la 112 privind posibila prezență a panterei în România a fost înregistrat pe 29 iunie, la ora 16:00, în localitatea Puieni, județul Giurgiu. Un vânător a semnalat atunci că a descoperit urme suspecte pe malul Dunării, pe care le-a asociat cu animalul căutat.

Al doilea apel a venit în aceeași noapte: un tânăr de 21 de ani a reclamat prezența panterei în cartierul Istru din orașul Giurgiu, la aproximativ 40 de kilometri distanță.

Cel de-al treilea apel a fost înregistrat câteva zile mai târziu, în localitatea Năsturelu din județul Teleorman, la circa 100 de kilometri de primul semnalement.

De fiecare dată, jandarmii au intervenit, însă nu au reușit să localizeze animalul.

Pantera, semnalată inițial în regiunea Shumen din Bulgaria, ar fi scăpat de pe o proprietate privată, potrivit unor surse locale.

