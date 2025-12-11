Panică în Franța: Copiii devin victime ale violenței extreme din războaiele drogurilor din Marsilia

Stiri externe
11-12-2025 | 13:04
droguri

Un grup de copii a descoperit trupul lui Adel în drumul spre școală, chiar în momentul în care părinții săi se pregăteau să meargă la poliție pentru a-l declara dispărut, arată BBC într-un reportaj. 

autor
Vlad Dobrea

O siluetă grotescă, carbonizată, culcată, cu un genunchi ridicat, ca și cum s-ar fi odihnit pe una dintre plajele din apropierea Marsiliei.

Avea 15 ani când a murit, în felul „obișnuit”: un glonț în cap, apoi benzină turnată peste corpul său fragil și incendiat.

Cineva chiar a filmat scena pe plajă – cel mai recent episod dintr-o serie sumbră de execuții urmate de incendiere, legate de războaiele tot mai violente ale drogurilor din acest oraș-port, războaie alimentate din ce în ce mai mult de rețelele sociale și marcate acum de acte de violență complet aleatorii și de rolul tot mai mare al copiilor, adesea constrânși să intre în această lume.

„E haos acum”, spune un membru firav al unei bande, ridicându-și tricoul într-un parc din apropiere pentru a arăta un torace brăzdat de cicatricile a cel puțin patru gloanțe – urmele unei tentative de asasinat comise de o bandă rivală.

Citește și
friedrich merz
Germania confirmă o propunere privind concesii teritoriale ucrainene transmisă lui Donald Trump

Ministerul Justiției din Franța estimează că numărul adolescenților implicați în traficul de droguri a crescut de peste patru ori în ultimii opt ani.

„Sunt într-o bandă de la 15 ani. Dar acum totul s-a schimbat. Codurile, regulile – nu mai există reguli. Nimeni nu mai respectă nimic în ziua de azi. Șefii încep... să folosească puști. Îi plătesc cu firimituri. Și ajung să-i ucidă pe alții fără motiv. E anarhie, în tot orașul”, spune tânărul, acum în jur de 20 de ani, care ne-a cerut să-i folosim porecla, „Nemuritorul”.

În toată Marsilia, polițiști, avocați, politicieni și activiști comunitari vorbesc despre o psychose – o stare de traumă colectivă sau panică – care cuprinde anumite părți ale orașului, în timp ce se discută dacă soluția este o reacție polițienească și mai dură sau abordarea sărăciei cronice din comunități.

„E o atmosferă de frică. Este evident că traficanții de droguri domină și câștigă teren pe zi ce trece”, spune o avocată locală, care a cerut anonimat pentru a evita represalii împotriva ei sau a familiei.

„Statul de drept este acum subordonat bandelor. Până nu vom avea din nou un stat puternic, trebuie să fim precauți”, explică ea, referindu-se la decizia recentă de a nu mai reprezenta victime ale violenței bandelor.

„E atâta concurență în traficul de droguri încât... oamenii sunt gata să facă orice. Așa că avem copii de 13 sau 14 ani care sunt recrutați ca observatori sau dealeri. Copiii văd cadavre, aud despre ele în fiecare zi. Și nu mai sunt speriați nici de a ucide, nici de a fi uciși”, spune activistul comunitar Mohamed Benmeddour.

Declanșatorul actualei psychose din Marsilia a fost uciderea, luna trecută, a lui Mehdi Kessaci, un tânăr de 20 de ani în practică la poliție, fără nicio legătură cu traficul de droguri. Mulți cred că moartea lui a fost un avertisment pentru fratele său, Amine Kessaci, un activist anti-bande în vârstă de 22 de ani și politician aspirant.

Acum aflat sub protecția strictă a poliției, Amine Kessaci a vorbit cu BBC despre moartea fratelui său și despre vinovăția pe care o simte.

„Ar fi trebuit să-mi fac familia să părăsească Marsilia? Lupta vieții mele va fi să mă împac cu această vină”, spune el.

Amine Kessaci a devenit cunoscut la nivel național în 2020, după ce fratele său mai mare, Brahim, membru al unei bande, a fost ucis și el.

„Această psychose o trăim de ani de zile. Știm că viețile noastre atârnă de un fir de păr. Dar totul s-a schimbat după Covid. Atacatorii sunt tot mai tineri. Victimele sunt tot mai tinere”, spune el.

„Fratele meu mai mic a fost o victimă inocentă. A existat o vreme când adevărații bandiți... aveau un cod moral. Nu ucideau ziua, nu în fața tuturor. Nu ardeau cadavre. Mai întâi amenințau cu un glonț în picior... Astăzi toate aceste etape au dispărut.”

Sursa: BBC

Etichete: Franta, copii, droguri, panica,

Dată publicare: 11-12-2025 12:52

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Germania confirmă o propunere privind concesii teritoriale ucrainene transmisă lui Donald Trump
Stiri externe
Germania confirmă o propunere privind concesii teritoriale ucrainene transmisă lui Donald Trump

O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz.

Viktor Orban susţine noua strategie de securitate americană şi criticile preşedintelui Donald Trump la adresa UE
Stiri externe
Viktor Orban susţine noua strategie de securitate americană şi criticile preşedintelui Donald Trump la adresa UE

Prim-ministrul Ungariei, ultranaţionalistul Viktor Orban, a declarat joi că noua strategie de securitate a SUA, foarte critică la adresa Uniunii Europene (UE), este unul dintre cele mai „importante” documente din ultimii ani, informează EFE.

Cum a ajuns România pe prima pagină a New York Times cu cazul fraților Tate
Stiri externe
Cum a ajuns România pe prima pagină a New York Times cu cazul fraților Tate

Celebrul New York Times publică astăzi, pe prima pagină, un amplu dosar despre frații Andrew și Tristan Tate și despre felul în care au reușit să plece din România, deși erau anchetați pentru trafic de persoane, viol și agresiuni asupra unor minore.

Recomandări
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
Stiri actuale
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Radu Marinescu reacționează la scandalul din Justiție: Problemele semnalate trebuie investigate prompt de cei cu competență
Stiri actuale
Radu Marinescu reacționează la scandalul din Justiție: Problemele semnalate trebuie investigate prompt de cei cu competență

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat joi, că responsabilitatea de a analiza situaţii concrete revine celor care au competenţele, potrivit legii şi trebuie să facă acest lucru cu promptitudine, el arătând că a urmărit conferinţa Curţii de Apel

Prima reacţie a CSM după ancheta Recorder: Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti
Stiri actuale
Prima reacţie a CSM după ancheta Recorder: Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 Decembrie 2025

03:38:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28