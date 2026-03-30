Președintele și directorul general al Rheinmetall AG, Armin Papperger, a comparat dezvoltarea de către Ucraina a unei producții în domeniul dronelor cu „jocul de Lego” și a afirmat că dronele sunt construite de „gospodine ucrainene”.

„Au imprimante 3D în bucătărie și produc piese pentru drone. Asta nu înseamnă inovație.”, a declarat Papperger într-un interviu acordat revistei The Atlantic, citat de Associated Press.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care oferă tehnologia avansată a țării sale în domeniul dronelor țărilor din Golf, pe fondul războiului cu Iranul, a comentat luni afirmațiile lui Papperger ca fiind „ciudate”.

„Dacă fiecare gospodină ucraineană poate produce cu adevărat drone, atunci fiecare gospodină ucraineană ar putea fi, de asemenea, directorul general al Rheinmetall”, a spus el reporterilor printr-un mesaj vocal pe WhatsApp. „Felicit complexul nostru industrial de apărare pentru că se află la un nivel atât de înalt.”

Ucraina a devenit rapid unul dintre principalii producători mondiali de interceptori de drone de ultimă generație, testați în luptă, care sunt ieftini și eficienți.

După apariția comentariilor lui Papperger, ucrainenii au luat cu asalt rețelele sociale pentru a-l critica sub hashtag-ul #MadeByHousewives.

Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, a lăudat rolul femeilor ucrainene în efortul de a combate invazia Rusiei din februarie 2022.

„Femeile ucrainene sunt într-adevăr o parte esențială a efortului de război al Ucrainei și a securității Europei. Ele au pășit cu curaj în multe domenii considerate odată dominate de bărbați, aducând energie, disciplină și determinare.”, a scris ea pe X duminică seara.

„Și fac acest lucru în timp ce cresc următoarea generație și au grijă de familiile lor sub presiunile războiului”, a adăugat ea.

Consilierul lui Zelenski, Alexander Kamișin, a spus că vizitează regulat fabricile militare și vede bărbați și femei lucrând cot la cot.

„Sunt gospodine minunate, dar trebuie să muncească din greu în fabricile militare”, a comentat el pe X, adăugând: „Merită respect.”

Rheinmetall a răspuns duminică pe X, afirmând că compania are „cel mai mare respect” pentru poporul ucrainean care luptă împotriva Rusiei.

„Fiecare femeie și fiecare bărbat din (Ucraina) aduce o contribuție inestimabilă. Puterea inovatoare și spiritul de luptă al poporului ucrainean sunt o sursă de inspirație pentru noi.”, a transmis compania.