Salvamontiștii avertizează că în aceste zile zăpadă este extrem de periculoasă în Alpi din cauza ninsorilor recente, dar și a vântului care bate cu putere la altitudini mari.

A doua avalanșă s-a produs în jurul orei șapte dimineața, între Goppenstein și Brigue, într-un canton din sud-vestul Elveției. Aproximativ 30 de persoane se aflau în tren în momentul respectiv. Mormanele de zăpadă s-au prăvălit tocmai când garnitura ieșea dintr-un tunel montan.

Dintre cei cinci pasageri răniți, doar unul a avut nevoie de spitalizare.

Căile Ferate Federale au anunțat că traficul va fi întrerupt în regiune cel puțin până marți dimineața. Pentru a suplini absența trenurilor au fost trimise autobuze care să transporte călătorii.

Elveția este renumită pentru rețeaua să feroviară extinsă și de o mare punctualitate. Împătimiți de trenuri din toată lumea vin să se bucure de unele dintre cele mai pitorești și abrupte rute feroviare din lume.

Pe de altă parte, o alta avalanșă a avut loc duminică și în sectorul italian al masivului Mont Blanc. Din nefericire, fenomenul a avut urmări tragice.

Doi schiori au murit, iar un altul a fost grav rănit după ce au fost îngropați sub zăpadă. Autoritățile italiene au mobilizat 15 salvatori, trei unități canine și doua elicoptere pentru recupararea victimelor.