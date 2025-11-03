Opoziția ungară spune că este vizată de piraţi cibernetici susținuți de ruși, care vor să îl menţină la putere pe Orban

03-11-2025 | 18:28
atac cibernetic
Getty

Liderul opoziţiei ungare Peter Magyar a acuzat luni autorităţile că au făcut să se scurgă ilegal datele personale ale susţinătorilor săi, după un atac informatic cu malware, informează AFP.

"Sistemele noastre sunt constant atacate de luni de zile", a declarat pe Facebook liderul opoziţiei, dată favorită în sondaje pentru alegerile legislative din 2026, afirmând că "se confruntă cu reţele internaţionale care au interesul să îl menţină" la putere pe naţionalistul Viktor Orban.

Principal opozant al prim-ministrului aflat la sfârşit de mandat, conservatorul Peter Magyar a afirmat duminica aceasta că aplicaţia partidului său, TISZA, este "de la lansarea sa ţinta unor piraţi cibernetici internaţionali, susţinuţi în mod clar de serviciile ruse".

Scurgerea de date a fost semnalată la sfârşitul săptămânii trecute de media apropiate guvernului, care au afirmat că o bază de date cu 200.000 de nume provenite de la aplicaţia mobilă a TISZA fusese pusă pe internet.

Lista, care rămăsese accesibilă o scurtă perioadă de timp înainte de a fi retrasă, ar fi conţinut numele utilizatorilor, adresele electronice şi poştale, precum şi numerele de telefon ale conturilor.

Potrivit lui Magyar, aceste activităţi vizează să îi intimideze pe simpatizanţii săi şi să împiedice organizarea unor alegeri primare, prevăzute să aibă loc prin aplicaţie, pentru desemnarea candidaţilor TISZA în legislative.

Votul va fi cu toate acestea menţinut, a declarat el, însă va avea loc pe un alt site web.

Aceste acuzaţii au fost comentate pe Facebook de guvern, de şeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, care a estimat luni că "modul" în care opoziţia trata "datele cetăţenilor" era "revelator pentru modul în care ea ar trata ţara" în caz de victorie.

Peter Magyar conduce în sondaje la mai puţin de şase luni înainte de alegerile prevăzute să aibă loc în aprilie, devansându-l pe Viktor Orban, la putere de 15 ani.

În 2021, primele alegeri primare organizate vreodată de opoziţie au trebuit să fie suspendate din cauza unui atac cibernetic, probabil de origine străină, potrivit organizatorilor.

Atunci când a izbucnit scandalul Pegasus, Ungaria era singura ţară din UE care figura pe listă ca utilizator al softului de spionaj israelian, vizând 300 de numere de telefon, potrivit unui consorţiu de media internaţionale.

Între 2023 şi 2024, peste 40 de media independente ungare au fost de asemenea victime ale unor atacuri cibernetice şi un bărbat de 23 de ani a fost arestat în iulie în cadrul anchetei.

Sursa: Agerpres

