Operațiune de mare succes a ucrainenilor în fața rușilor. Cum a prins în capcană Batalionul Azov circa 1.000 de inamici

Forțele Kievului au înregistrat recent prima mare operațiune de succes după cea de anul trecut, când au cucerit 1.000 de km pătrați în regiunea rusă Kursk.

De această dată, luptătorii din celebrul Batalion Azov au prins în capcană aproape 1.000 de soldați ruși, au ucis 271 și au capturat un număr semnificativ de combatanți ai Moscovei.

„Corpul de armată Azov a preluat controlul operațional deplin asupra stabilizării străpungerii rusești la Pokrovsk. Situația a atins niveluri critice și amenința să răstoarne un an de lucrări de fortificare ale Ucrainei, iar Azov și batalioanele sale se apucă imediat de treabă pentru a respinge avanpostul rus înapoi peste râu”, relatează Euromaidan Press.

Recent, ruşii i-au luat prin surprindere pe ucraineni, străpungând linia frontului pe o adâncime de 18 kilometri şi penetrând noua linie de apărare a Ucrainei din Donbas, care era insuficient păzită.

Când înaltul comandament ucrainean a aflat realitatea situației, a reacționat rapid, redistribuind Corpul 1 al Gărzii Naționale, condus de cunoscuta Brigadă Azov.

Euromaidan Press notează că avanpostul rus, deși adânc, este îngust și vulnerabil, putând fi încercuit și izolat de întăriri. Forțele ucrainene recent redistribuite au intervenit rapid pentru a bloca extinderea acestui cap de pod, care ar fi putut amenința grav logistica de pe front.

Potrivit analiștilor militari din surse deschise, regimentul de asalt „Da Vinci” a atacat frontal și, încă din prima zi, a reușit să împingă trupele ruse înapoi până la Zolotyi Kolodiaz.

În ziua următoare, o operațiune de urmărire a dus la eliberarea localității și recucerirea pozițiilor rusești pe o adâncime de 4 kilometri, inclusiv linia de apărare cunoscută sub numele de „New Donbas” (Noul Donbas - n. trad.).

Cum a acționat Brigada Azov

La sud de înaintarea rusă, Brigada Azov a lansat contraatacuri rapide pe flancul stâng al trupelor Moscovei, în timp ce Brigada 93 mecanizată a lovit dinspre est. Imaginile satelitare arată numeroase cratere provocate de bombe planante rusești, însă distribuția acestora indică faptul că ofensiva ucraineană a fost eficientă, ducând la recucerirea localității Kutuzivka.

Surse ruse și ucrainene confirmă că forțele Kievului au reușit să încercuiască complet trupele ruse în două "pungi" separate, potrivit Euromaidan Press. În fața acestui eșec, armata rusă ar fi încercat o manevră laterală între Rodynske și Bilytske, în tentativa de a obține cel puțin un încercuire operațională a orașului Pokrovsk, după ce planul inițial de străpungere majoră a eșuat.

Azov a reacționat rapid la noua manevră a Moscovei, reușind să taie axa de înaintare rusă și să elimine zeci de militari inamici. Potrivit comandamentului unităților Azov, în ultimele zile, Corpul 1 ucrainean a neutralizat 271 de soldați ruși, a rănit peste 100 și a luat prizonieri 13 militari, relatează sursa citată.

Trupele ucrainene au oprit astfel amenințarea avansului rusesc spre Dobropillia și au finalizat încercuirea a aproximativ 800 de soldați ruși, dintre care câteva sute ar fi fost deja eliminați în confruntările recente.

