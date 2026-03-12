„Este probabil ca această cifră să continue să crească pe măsură ce ostilităţile persistă, marcând o escaladare îngrijorătoare a nevoilor umanitare”, a declarat UNHCR într-un comunicat, citând evaluări preliminare bazate pe numărul de gospodării care au fost nevoite să se mute.

„Între 600.000 şi 1 milion de gospodării iraniene sunt în prezent strămutate temporar în interiorul ţării din cauza conflictului în curs, ceea ce reprezintă până la 3,2 milioane de persoane”, a arătat UNHCR.

Cancelarul german Friedrich Merz şi alţi oficiali au avertizat după începerea ostilităţilor din Orientul Mijlociu - care continuă să se extindă - în legătură cu riscul înregistării unor noi valuri de refugiaţi şi imigranţi.