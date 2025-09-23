Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia

Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a făcut apel la comunitatea internaţională să depună mai multe eforturi pentru a repatria copiii ucraineni care au fost duşi în Rusia de când Moscova a lansat invazia.

Zelenska a avertizat că, în ritmul actual, ar fi nevoie de 50 de ani pentru a repatria toţi copiii ucraineni care au fost duşi în Rusia.

Ea a precizat că, datorită eforturilor unei coaliţii internaţionale formate din 41 de ţări şi ale Consiliului Europei, 1.625 de copii au fost repatriaţi în Ucraina.

„În spatele fiecărui nume se ascund luni întregi de căutări, negocieri şi riscuri”, a spus Zelenska.

Zelenski, frustrat de ritmul negocierilor cu Rusia

Volodimir Zelenski e nemulțumit de modul în care evoluează procesul de pace dintre Rusia și Ucraina. Liderul de la Kiev le cere aliaților săi să „nu piardă vremea” și îi cere lui Trump noi sancțiuni la adresa Moscovei.

Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu Donald Trump, la Națiunile Unite din New York. La această discuție, Zelenski ar urma să ceară noi sancțiuni la adrea Rusiei și va solicita clarificări privind garanțiile de securitate oferite de SUA, notează The Guardian.

Președintele Ucrainei a declarat că se așteaptă la noi sancțiuni pentru Rusia dacă Vladimir Putin refuză să se întâlnească cu el pentru discuții față în față sau să accepte un armistițiu. „Dacă războiul continuă și nu se fac pași către pace, ne așteptăm la sancțiuni”, a spus el.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va lua măsuri împotriva Rusiei, dar până acum nu a reușit să-și pună amenințările în practică, notează jurnaliștii britanici.

