Odată cu moartea Elisabetei a II-a, în Regatul Unit s-a încheiat o epocă. Întreaga naţiune a fost unită în doliu

După aflarea veştii morţii, Regatul Unit a intrat într-o perioadă de doliu naţional până în ziua înmormântării, la 19 septembrie, care a avut loc cu tot fastul şi solemnitatea rezervate doar unui şef de stat britanic la catedrala gotică Westminster din centrul Londrei, relatează EFE.

''A fost un moment important. Toate activităţile guvernamentale au fost oprite. Parlamentul s-a reunit doar pentru a aduce un omagiu reginei, toate celelalte activităţi parlamentare fiind suspendate. Întreaga naţiune a fost unită în doliu, chiar şi opozanţii monarhiei au recunoscut contribuţia enormă pe care a avut-o regina'', a declarat pentru EFE Robert Hazell, expert constituţional de la University College London (UCL).

Prinţul William şi prinţul Harry, nepoţii reginei, care nu se află în cele mai bune relaţii, au ieşit împreună - alături de soţiile lor, Kate şi Meghan - din Castelul Windsor, situat în afara Londrei, pentru a saluta mulţimea şi pentru a citi mesajele de condoleanţe lăsate de cetăţeni în faţa porţilor.

În timpul domniei sale de şapte decenii, suverana - care a murit la vârsta de 96 de ani - s-a dedicat trup şi suflet în slujba ţării sale şi celor care au avut-o ca şef de stat, precum Canada şi Australia.

Datorită simţului ei profund al responsabilităţii, pe care şi l-a asumat atunci când monarhia a cunoscut momente de instabilitate în urma abdicării unchiului său, regele Edward al VIII-lea, în 1936, Elisabeta a II-a a devenit un simbol al stoicismului, rămânând fermă în faţa situaţiilor nefavorabile, în special a scandalurilor de familie.

Prin activitatea sa, regina a câştigat sprijinul şi respectul unei mari părţi a populaţiei britanice, precum şi admiraţia în multe alte colţuri ale lumii, aşa cum s-a reflectat în cozile kilometrice la care mii de oameni au stat pentru a intra în capela de la Parlamentul britanic din Londra, potrivit Agerpres.

Ultimul rămas bun de la Elisabeta a II-a a început la Balmoral (nord-estul Scoţiei), de unde cortegiul funerar, însoţit de fiica reginei, prinţesa Anne, a plecat spre Londra, după ce primele omagii au fost aduse la catedrala St. Giles din centrul istoric al Edinburghului, unde a fost amenajată o capelă mortuară.

