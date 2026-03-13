Războiul dintre Iran și SUA i-a obligat pe cei doi să părăsească resortul de cinci stele și să se mute într-un hotel mai modest, de 500 de lire pe noapte.

Lauren Higgins și partenerul ei, Adam Wilson, plănuiau să sărbătorească împlinirea a 40 de ani a lui Adam într-un cadru de vis, relatează Express.

Lauren a fost devastată să afle că zborul lor de întoarcere, cu escală în Bahrain, a fost anulat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Cei doi au fost nevoiți să părăsească un hotel de cinci stele de pe insula Dhigurah și se tem că ar putea rămâne blocați în Maldive până la trei săptămâni, fiind cazați temporar într-un Holiday Inn.

Fiind lucrătoare independentă, Lauren resimte și presiunea financiară a perioadei în care nu poate munci. Toate cheltuielile au fost puse pe cardul de credit, iar ea se teme de momentul în care limita acestuia va fi atinsă. „Agenția de turism ar trebui să facă mai mult pentru a ne ajuta”, spune ea.

O vacanță de vis, transformată într-un coșmar

„Aceasta trebuia să fie o vacanță de lux unică în viață și o ocazie să sărbătorim împreună un moment important. În schimb, s-a transformat într-una dintre cele mai stresante experiențe prin care am trecut vreodată. Maldivele sunt cel mai frumos loc în care am fost vreodată, un adevărat paradis”, a povestit Lauren pentru Talk To The Press.

Când au aflat că zborul spre casă a fost anulat, au rămas fără nicio opțiune de transport: „Nu avem nicio idee când vom ajunge acasă. Nu mai există locuri pe niciun zbor și am putea rămâne aici încă trei săptămâni.”

Mutarea de la Siyam World la Holiday Inn a fost, după cum spune Lauren, „o degradare uriașă”. În plus, asigurarea de călătorie nu acoperă situațiile cauzate de război, ceea ce a obligat-o să plătească deja 2.500 de lire pentru cinci nopți de cazare.

„La început, ne-am gândit că ar fi interesant să mai stăm câteva zile, dar când realizezi cât timp am putea fi blocați aici, devine cu adevărat înfricoșător”, a adăugat ea. „Ne costă 500 de lire sterline pe noapte”.

Cuplul a plecat în Maldive pe 25 februarie și s-a bucurat câteva zile de resortul all-inclusive și de parcul acvatic plutitor, trăind momente de neuitat. Aveau rezervat un zbor Gulf Air spre Bahrain pe 4 martie, urmat de întoarcerea în Regatul Unit pe 6 martie, însă pe 2 martie compania le-a anulat cursa din cauza conflictului din Iran.

Lauren a fost devastată și din cauza fiului ei de 17 ani, rămas acasă să aibă grijă de câine. „I-am spus că nu vom lipsi mult”, povestește ea. Împreună cu Adam au încercat să găsească rute alternative spre casă, precum zboruri prin Mumbai și Singapore, însă costurile urcau până la 5.000 de lire. Cu Gulf Air cu operațiunile suspendate, cuplul nu știe când va putea reveni acasă.

Lauren se simte abandonată de agenția de turism: „Au fost îngrozitori, ne-au spus doar să ne descurcăm singuri.”