Analizele de sânge, ecografiile și alte investigații pot ajuta la identificarea timpurie a unor afecțiuni și la monitorizarea funcționării organelor.

Tipul și frecvența controalelor diferă în funcție de vârsta animalului, rasă, istoricul medical și eventualele predispoziții genetice. De aceea, un control anual nu presupune aceleași investigații pentru toate animalele, iar medicul veterinar poate recomanda teste suplimentare în funcție de fiecare caz.

Ce analize sunt recomandate pentru câini și pisici în funcție de vârstă

Primele controale medicale sunt necesare încă din primele luni de viață, mai ales după ce un pui de câine sau de pisică ajunge într-o nouă locuință. Examenul coproparazitologic, care identifică eventualii paraziți intestinali, și testele pentru anumite boli infecțioase pot face parte din evaluarea inițială.

Medicul veterinar Dumitru Ifteme a prezentat, la emisiunea „Vorbește lumea”, principalele investigații care pot fi recomandate animalelor de companie pe parcursul vieții.

Analize recomandate pentru animalele de până la cinci ani

În cazul câinilor și pisicilor tinere, medicul poate recomanda analize de sânge, investigații imagistice și teste specifice, în funcție de starea de sănătate și de factorii de risc.

Printre investigațiile care pot fi incluse în evaluarea medicală se numără:

Examenul coproparazitologic, pentru identificarea paraziților intestinali;

Testele pentru boli infecțioase, alese în funcție de specie, vârstă și istoricul animalului;

Hemoleucograma, care oferă informații despre celulele sanguine și poate indica, printre altele, semne de anemie sau inflamație;

Analizele biochimice de sânge, utile pentru evaluarea funcției unor organe, precum ficatul și rinichii;

Ecografia, recomandată atunci când este necesară examinarea organelor interne;

Examenul radiologic, utilizat pentru investigarea anumitor structuri și afecțiuni.

Ce analize sunt necesare după vârsta de cinci ani

Pe măsură ce animalele înaintează în vârstă, monitorizarea sănătății poate necesita controale mai frecvente. Medicul veterinar Dumitru Ifteme recomandă efectuarea analizelor de sânge de două ori pe an după vârsta de cinci ani, alături de investigații suplimentare atunci când există indicații medicale.

Evaluarea poate include hemoleucograma, analizele biochimice și, în funcție de caz, examinări cardiologice sau teste hormonale. Acestea pot contribui la identificarea unor modificări care nu produc simptome evidente în stadiile inițiale.

Frecvența investigațiilor trebuie însă adaptată fiecărui pacient. Vârsta la care un animal are nevoie de monitorizare mai atentă și tipul analizelor depind inclusiv de talie, rasă și afecțiunile existente.

De ce unele rase au nevoie de investigații suplimentare

Predispozițiile genetice pot influența tipul controalelor veterinare necesare. Unele rase prezintă un risc mai mare pentru anumite afecțiuni, ceea ce poate justifica monitorizarea unor organe încă de la vârste tinere.

Câinii brahicefalici, care au botul scurt și pot prezenta dificultăți respiratorii, pot avea nevoie de evaluări cardiologice și respiratorii în funcție de simptome și de recomandarea medicului.

În cazul pisicilor persane și British, monitorizarea funcției renale poate fi importantă, deoarece anumite linii genetice prezintă predispoziție la boala polichistică renală. Investigațiile recomandate pot include ecografia și alte teste pentru evaluarea rinichilor.

Prin urmare, analizele de rutină nu ar trebui limitate la un set identic de teste pentru toate animalele. În funcție de rasă și de istoricul medical, medicul poate recomanda investigații specifice pentru depistarea timpurie a unor boli.

Ce simptome pot indica o problemă de sănătate la animale

Pe lângă controalele programate, proprietarii trebuie să urmărească modificările de comportament și semnele fizice neobișnuite. Unele afecțiuni pot evolua fără simptome evidente la început, însă schimbările apărute în activitatea zilnică a animalului pot indica necesitatea unei consultații.

Printre semnele care ar trebui să atragă atenția se numără:

Apatia și lipsa de energie – animalul devine mai puțin activ, nu mai aleargă sau nu mai reacționează ca de obicei;

Gingiile palide sau albicioase – pot indica anemie sau alte probleme care necesită evaluare medicală;

Urina închisă la culoare – poate avea cauze diferite și trebuie evaluată în contextul celorlalte simptome;

Scaunele negre, asemănătoare păcurii – pot semnala prezența sângelui digerat în tubul digestiv;

Dificultățile la urinare – urinarea în picături, efortul fără eliminarea urinei sau imposibilitatea de a urina pot indica o problemă gravă.

Dacă animalul prezintă astfel de manifestări, proprietarul nu ar trebui să aștepte următorul control programat. Gingiile foarte palide, scaunele negre sau modificările importante ale stării generale necesită evaluare veterinară promptă.

Cât de des trebuie făcute analizele de rutină pentru animale

Frecvența controalelor trebuie stabilită împreună cu medicul veterinar, în funcție de vârsta, rasa, istoricul și starea de sănătate a animalului. Pentru un animal tânăr și sănătos, evaluarea periodică poate presupune un set diferit de investigații față de cel necesar unui animal în vârstă sau cu boli cronice.

Analizele preventive nu înlocuiesc consultația atunci când apar simptome, iar un rezultat normal nu exclude toate afecțiunile. Controalele regulate și observarea atentă a comportamentului animalului pot contribui însă la identificarea mai rapidă a problemelor și la alegerea tratamentului potrivit.