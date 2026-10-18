Kashim Chowdhury, în vârstă de 55 de ani, este acuzat de nouă infracțiuni de fraudă pe care le neagă.

Potrivit informațiilor prezentate la Southwark Crown Court din Londra, la un moment dat, Chowdhury ar fi fost plătit pentru cinci locuri de muncă, cu un program cumulat de 183 de ore pe săptămână — mai mult decât numărul total de ore din cele șapte zile ale unei săptămâni. Între februarie 2020 și septembrie 2023, acesta ar fi obținut venituri de aproape 350.000 de lire sterline de la opt angajatori, au aflat jurații, scrie The Standard.

Ar fi profitat de munca de acasă

Procurorii susțin că bărbatul, din Whitechapel, în estul Londrei, ar fi exploatat extinderea muncii de la distanță în timpul pandemiei de COVID-19 pentru a-și ascunde angajările simultane. De asemenea, ar fi oferit informații false despre situația sa profesională atunci când candida la noi posturi.

Chowdhury ar fi început să lucreze pentru Consiliul Tower Hamlets în februarie 2020, iar în aprilie 2021 ar fi obținut un al doilea loc de muncă la Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra). Cele două posturi s-ar fi suprapus mai bine de un an.

Timp de patru luni în 2022, acesta ar fi lucrat și pentru East London NHS Trust. După ce a părăsit consiliul, ar fi continuat să lucreze pentru Defra și ar fi obținut alte posturi la Departamentul pentru Sănătate și Asistență Socială, Agenția pentru Securitatea Sanitară din Regatul Unit (UKHSA), Departamentul pentru Afaceri și Comerț, Agenția pentru Standarde Alimentare și Ministerul de Interne.

În mai 2023, ar fi ajuns să fie plătit pentru cinci locuri de muncă cu normă întreagă.

„În mod evident, angajatorii nu l-ar fi angajat dacă ar fi știut că avea simultan mai multe alte locuri de muncă cu normă întreagă”, le-a spus procuroarea Lucy Organ juraților.

Ar fi folosit machiaj pentru a părea bolnav la o videoconferință

Potrivit acuzării, Chowdhury le-ar fi spus unor angajatori că trebuia să lucreze de acasă pentru a avea grijă de mama sa, care ar fi fost bolnavă. În cele din urmă, volumul de muncă ar fi devenit prea mare, iar performanța sa profesională ar fi avut de suferit.

Procurorii susțin că acesta a început să își ia concedii medicale de la unii angajatori, continuând să lucreze pentru ceilalți. În anumite cazuri, ar fi fost declarat inapt de muncă din cauza unei „tulburări mixte de anxietate și depresie”, însă nu și-ar fi transmis documentele medicale tuturor angajatorilor.

Un episod din mai 2023 a atras atenția acuzării. Aleesha Adams, managera sa de la UKHSA, a organizat o videoconferință pentru a discuta despre absențele medicale recente. La acea vreme, Chowdhury ar fi avut în secret cinci locuri de muncă.

În timpul apelului, acesta ar fi apărut pe cameră tușind și suflându-și nasul. Adams ar fi observat însă că fața lui era albă, în timp ce gâtul avea o altă culoare. În timpul discuției, machiajul de pe frunte ar fi început să se șteargă, dezvăluind pielea de dedesubt.

Lucy Organ a descris incidentul drept „aproape ridicol” și le-a spus juraților: „Nu putea exista nicio îndoială: inculpatul își aplicase machiaj pe față pentru această întâlnire pe Teams, încercând să-și convingă managera directă că era bolnav. Acest incident aproape ridicol demonstrează, susținem noi, până unde era dispus să meargă inculpatul în încercarea de a-i înșela pe ceilalți.”

Potrivit procurorilor, Chowdhury ar fi făcut și o altă greșeală: s-ar fi conectat la întâlnire folosind o adresă de e-mail de la Defra. Întrebat despre acest lucru, ar fi spus că putea fi o adresă veche. Procuroarea a susținut că explicația era o minciună menită să ascundă faptul că lucra simultan pentru o altă instituție.

Suspiciunile au fost descoperite în urma unei verificări

Cazul ar fi ieșit la iveală după ce National Fraud Initiative, programul britanic de identificare a fraudelor, a alertat Defra cu privire la presupusele nereguli.

Instanței i s-a mai spus că, între martie 2020 și septembrie 2023, în cele trei conturi bancare ale lui Chowdhury ar fi intrat peste 300.000 de lire sterline, în timp ce plățile efectuate din conturi s-ar fi apropiat de 250.000 de lire.

Chowdhury neagă toate cele nouă acuzații de fraudă. Procesul este în desfășurare, iar acuzațiile prezentate în instanță nu reprezintă, în acest stadiu, o condamnare.