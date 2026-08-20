Femeia a fost atacată mortal de un urs brun, care a pătruns în cortul în care se afla împreună cu logodnicul ei și a târât-o apoi până peste râul Biia, scrie Daily Mail.

Tragedia s-a produs în jurul orei 1:00, la campingul Istok din satul Artybaș, pe malul lacului Telețkoie. Potrivit relatărilor locale, ursul a rupt cortul și a tras-o afară pe femeia care striga după ajutor.

Incidentul este cu atât mai dramatic cu cât, potrivit informațiilor publicate de presa locală, bărbatul o ceruse în căsătorie cu doar o zi înainte.

Atacul s-a produs în toiul nopții

Tânăra, originară din regiunea Novosibirsk și de profesie jurist, se afla în vacanță împreună cu logodnicul său. Femeia era și angajată a Ministerului pentru Situații de Urgență din Rusia și practica powerliftingul.

În timpul atacului, ursul a distrus cortul și a târât-o pe femeie spre râul Biia. Potrivit martorilor, animalul a traversat râul cu victima și, ulterior, a început să-i acopere trupul cu pământ în pădure.

Turiștii aflați în apropiere au încercat să determine animalul să renunțe la pradă.

Polițiștii ar fi tras în aer, nu asupra ursului

Una dintre cele mai controversate aspecte ale tragediei este intervenția autorităților. Pădurarii și polițiștii au tras focuri de armă în aer pentru a speria animalul, însă nu au tras direct asupra lui.

Martorii susțin că autoritățile ar fi avut posibilitatea să ucidă ursul, dar au invocat regulile privind folosirea armelor de foc în zone populate.

Alina, una dintre martore, a povestit că focurile de armă nu au avut efect asupra animalului: „Trăgeau [în aer], dar ursului nu i-a fost frică. Nu voia să-i dea drumul și... a târât-o peste râu.”

Potrivit aceleiași martore, ursul a început ulterior să îngroape trupul femeii.

Logodnicul victimei nu a fost identificat public.

După moartea femeii, autoritățile au declarat pentru zece zile stare de „alertă maximă” în satul Artybaș.