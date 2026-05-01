O femeie de 39 de ani și un cunoscut al acesteia, în vârstă de 38 de ani, au suferit răni în urma incidentului, relatează oe24.at.

Scenele violente s-au petrecut la stația de metrou Westbahnhof. O ceartă între două femei și un bărbat a degenerat, iar o româncă de 40 de ani ar fi scos o foarfecă de unghii și i-ar fi atacat pe cei doi.

În urma agresiunii, ei au fost răniți la nivelul feței și gâtului. Victimele sunt un bărbat de 38 de ani și o femeie de 39 de ani, cunoscută a acestuia.

După atac, suspecta ar fi fugit.

Femeia a fost însă prinsă rapid în urma unei operațiuni de căutare și reținută de poliție. Arma, o foarfecă de unghii, a fost găsită la locul faptei.

Femeia de 39 de ani a fost transportată la spital, în timp ce bărbatul de 38 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost externat ulterior.

Potrivit informațiilor inițiale, altercația ar fi avut loc în cadrul comunității persoanelor fără adăpost.