Premiul a fost obținut la Bar Renato, un punct de loterie dintr-un centru comercial din oraș.

„Femeia a intrat împreună cu soțul ei, au comandat și au băut o cafea. Apoi a decis să-și încerce norocul cumpărând un simplu loz de tip «Color», în valoare de cinci euro, fără să-și imagineze că viața ei se va schimba în curând”, a spus Renato, propietarul barului, scrie Il Messaggero.

„Nu mă așteptam la asta”

„Cu siguranță nu mă așteptam la asta. Am cumpărat un loz doar ca să joc. Când am văzut suma pe bilet, am cerut lămuriri la agenție și s-a confirmat: câștigasem”, a spus românca.

Proprietarul localului a precizat că este prima dată când sunt câștigați atât de mulți bani în barul său.

„Suntem aici de mulți ani și nu ni s-a mai întâmplat ca barul nostru să fie protagonistul unui asemenea câștig. Desigur, au mai fost sume mai mici, de exemplu 5.000 anul trecut la Superenalotto sau 10.000 de euro la jocul cu pachete, dar 500.000 de euro niciodată. Este un câștig care îți schimbă viața.”

Pentru a confirma câștigul, Renato explică faptul că numerele câștigătoare care au completat imaginea au fost 13, 47, 29 și 50, iar premiul corespunzător imaginii complete este exact 500.000 de euro, așa cum este indicat în legenda jocului.