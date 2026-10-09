Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă între cei doi nu existau incidente violente de care să fi știut autoritățile. Dar, potrivit unor surse apropiate anchetei, erau în proces de divorț.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Teribila crimă urmată de sinucidere s-a petrecut joi seară, în jurul orei 19, într-o casă din Valverde de Júcar din provincia Cuenca, o localitate cu aproximativ o mie de locuitori. Jurnaliștii spanioli scriu că primele investigații arată că bărbatul ar fi ucis-o pe femeie cu un cuțit, apoi s-a sinucis.

Corespondent ȘtirileProTV: Apelul către serviciile de urgență a venit de la tatăl femeii de 37 de ani care a spus că fiica lui nu mai răspunde la telefon și că știe că cei doi se află în casă. Așa au ajuns polițiștii să intre cu forța unde medicii au constatat decesele. Cei doi soți au două fiice minore care în momentul tragediei erau la bunici.

Trei zile de doliu în sat

Femeia era bucătăreasă la un restaurant. Peste 200 de locuitori s-au adunat la prânz în Plaza Mayor și au ținut un minut de reculegere în memoria ei.

Jurnaliștii spanioli spun că femeia nu era înregistrată în Sistemul VioGén - sistem de monitorizare a victimelor violenței de gen.

Gabriela Stan, președinta unei asociații de români în Spania: Primăria din satul respectiv a declarat 3 zile libere, 3 zile de doliu. Ținând cont că spaniolii sunt vreo 40 de milioane și noi între 600 de mii și un milion, e destul de semnificativ să fim pe locul 2 la numărul de denunțuri și condamnări. Noi venim dintr-o cultură unde nu se denunțau aceste lucruri, abuzul asupra familiei era ceva normal. Multe persoane din comunitate acceptă și continuă cu aceste obiceiuri.

În urma tragediei și președintele regiunii Castilia-La Mancha a scris: „Dacă se confirmă că acesta este un alt caz de femicid, simt, de asemenea, o furie și o indignare enormă.”

Fetițele celor doi soți, de 6 și 14 ani, vor rămâne cel mai probabil în grija bunicilor care locuiesc în Spania și vor primi sprijin psihologic din partea autorităților.