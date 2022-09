O persoană a stat 50 de ore la coadă pentru a aduce un omagiu reginei Elisabeta a II-a

Această persoană susține că experienţa a ajutat-o să facă faţă durerii provocate de moartea soţului său.

Vanessa Nanthakumaran are 56 de ani și locuiește în Harrow, nord-vestul Londrei. Soțul său pe nume Nallathamby Nanthakumaran a murit în februarie. Ea făcea de mâncare pentru pomenirea de şapte luni a soțului când a aflat că a murit regina Marii Britanii.

„Mi-am pierdut soţul în februarie şi (văzând sicriul reginei) m-a ajutat să depăşesc doliul. Mă ajută în a procesa durerea pierderii soţului meu", le-a spus Vanessa jurnaliștilor de la PA, joi, după ce a adus omagiu reginei.

Ea a afirmat că a stat la coadă două zile pentru a-i aduce un ultim omagiu reginei.

„A fost o experienţă diferită”, a spus cea care a fost prima care i-a adus un omagiu reginei.

„Sunt atât de privilegiată că această oportunitate a fost oferită publicului. Îmi voi aminti de asta toată viaţa. Încă nu-mi vine să cred. Este ireal că am reuşit", a afirmat ea.

Vanessa Nanthakumaran şi-a petrecut cele două zile cu Anne Daley, în vârstă de 65 de ani. Cele două au folosit pe rând un sac de dormit pentru a se odihni cât timp stau la coadă.

„Toată lumea a fost prietenoasă”, a spus Nanthakumaran, adăugând că voluntarii şi poliţiştii le-au adus mâncare şi cafea.

„Chiar dacă a fost ploaie sau soare a meritat aşteptarea pentru regina noastră. Este o dată în viaţă. Nu o vom mai vedea. Am fost hotărâtă să fac asta de când am aflat că regina a murit”, a spus ea.

„Mi-am controlat emoţiile când am intrat. Nu am vrut să intru emoţionată acolo, am vrut să o fac corect. Atmosfera a fost liniştită. M-am simţit ca şi cum aş fi singura persoană de acolo. A fost o experienţă tristă şi foarte emoţionantă”, a spus ea, conform news.ro.

Vanessa Nanthakumaran a spus că a făcut o reverenţă şi a spus rugăciuni. Aceasta i-a mulţumit reginei pentru „serviciul măreţ” oferit țării.

„Abia când am trecut pe lângă ea am simţit că a plecat cu adevărat, că este real, nu mai există şi nu o vom mai vedea vreodată”, a precizat femeia în vârstă de 56 de ani.

