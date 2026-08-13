Incidentul a avut loc la începutul acestei luni, după ce cineva a pornit sirena de la bordul unei nave care naviga printr-un fiord din nord-vestul arhipelagului Svalbard, situat la aproximativ 1.000 de kilometri de Polul Nord.

Joi, persoana – a cărei identitate nu a fost făcută publică – a fost amendată cu 50.000 de coroane norvegiene (aproximativ 3.890 de lire sterline), a confirmat guvernatorul teritoriului.

Potrivit reglementărilor locale, este interzisă deranjarea, atragerea sau urmărirea inutilă a urșilor polari, specie declarată protejată în Svalbard încă din 1972.

Ultima estimare științifică, realizată în 2015, indica existența a aproximativ 250 de urși polari în arhipelag.

Într-un comunicat, guvernatorul Lars Fause a precizat că, în timp ce nava trecea prin zonă, ocupanții acesteia au observat un urs polar dormind pe uscat.

„O persoană aflată la bord a folosit apoi sirena navei, trezind animalul, care s-a deplasat într-o altă zonă”, a transmis acesta.

Persoana amendată a acceptat să plătească sancțiunea.

Nu este pentru prima dată când turiști sau vizitatori sunt sancționați pentru că deranjează fauna sălbatică din Svalbard.

În 2024, un turist a fost amendat cu 11.500 de coroane norvegiene (aproximativ 1000 de euro) după ce s-a apropiat prea mult de o morsă.

Legea privind protecția mediului din Svalbard prevede că orice activitate desfășurată în arhipelag trebuie să evite perturbarea inutilă a faunei locale, care include urși polari, foci, balene, reni și vulpi arctice.