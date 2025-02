O nouă victorie pentru Donald Trump. O fostă democrată cu opinii pro-ruse a devenit şefă a serviciilor secrete americane

În vârstă de 43 de ani, Tulsi Gabbard, o fostă democrată trecută în tabăra republicanilor, s-a confruntat la audierile din comisia de specialitate a Senatului cu întrebări din partea congresmenilor din ambele partide cu privire la lipsa de experienţă şi la declaraţiile ei din trecut, considerate ca sprijinind adversarii SUA.

Ca Director Naţional de Informaţii, ea va trebui să gestioneze un buget de 100 de miliarde de dolari. Gabbard nu a lucrat nciodată la vreo agenţie de spionaj şi nici măcar nu a făcut parte din vreo comisie de informaţii în timpul celor patru mandate ale sale în Camera Reprezentanţilor.

Ea va superviza acum o agenţie creată de Congres în urma atacurilor de la 11 septembrie 2001 pentru a coordona aparatul extins de informaţii al ţării, aceasta fiind una dintre cele mai importante funcţii de securitate naţională din guvernul SUA.

După ce a obţinut avizul pozitiv în Comisia de informaţii, Senatul a votat-o în plen cu 52 de voturi „pentru” şi 48 de voturi „împotrivă” pentru a o confirma pe Gabbard în poziţia de şefă a Directoratului Naţional de Informaţii, care supervizează o comunitate de informaţii formată din 18 agenţii. Gabbard va trebui să acţioneze acum ca principal consilier al lui Trump pe probleme de informaţii.

WATCH: Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) takes the oath of office as the 8th Director of National Intelligence pic.twitter.com/vJkfRHrIMv