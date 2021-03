O nouă caricatură controversată în revista Charlie Hebdo. Meghan Markle, în rolul lui George Floyd

Caricatura o înfățișează pe Meghan Markle țintuită sub genunchiul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care are o figură zâmbitoare, potrivit Al Jazeera.

Ipostaza face trimitere la decesul lui George Floyd, care a murit în timp ce polițistul Derek Chauvin i-a ținut genunchiul pe gât. Ultimele cuvinte ale afro-americanului au fost: "Nu pot să respir".

French magazine Charlie Hebdo mocks George Floyd's murder and Meghan's racism concerns. The cover reads: 'Why Meghan left Buckingham Palace', 'Because I couldn't breathe'.

"De ce a părăsit Meghan Markle palatul regal?", este titlul de pe coperta revistei Charlie Hebdo, urmat de răspunsul ducesei: "Pentru că nu pot să respir!".

Coperta celor de la Charlie Hebdo a stârnit furie. Halima Begum, directoarea unei asociații antirasism din Marea Britanie, a scris pe contul său de Twitter: "Este greșit din orice punct de vedere!".

#CharlieHebdo , this is wrong on every level. The Queen as #GeorgeFloyd 's murderer crushing Meghan's neck? #Meghan saying she's unable to breathe? This doesnt push boundaries, make anyone laugh or challenge #racism . It demeans the issues & causes offence, across the board.

La rândul său, Aurelien Mondon, lector superior în politică la Universitatea din Bath, a afirmat că revista franceză "este o cârpă rasistă și a fost așa de foarte mult timp".

Charlie Hebdo is a racist rag and has been for a very long time

Saying it does not mean condoning the 2015 attacks or being against free speech. It simply means being against racism

Ignoring it is being complicit and plays right in the hands of all those who seek to divide us