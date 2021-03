Prima reacție a Palatului Buckingham, după interviul acordat de Prințul Harry și Meghan Markle

Acuzațiile de rasism făcute de Harry și Meghan sunt „îngrijorătoare” și vor fi adresate în privat de Familia Regală, a anunțat Palatul Buckingham într-un comunicat.

Palatul a anunțat că „amintirile pot varia”, dar problemele sunt „luate în serios”, conform BBC.

În comunicat se menționează că Familia Regală este „întristată” să afle cât de grei au fost ultimii ani pentru cuplu.

„Harry, Meghan și Archie vor fi mereu membri foarte iubiți ai acestei familii”, a transmis Palatul Buckingham.

Interviul acordat de Harry și Meghan, comentat frenetic în toată lumea

Interviul exploziv acordat de prințul Harry și soția lui, Meghan, are ecouri rasunătoare.

Citește și Boris Johnson a refuzat să comenteze dezvăluirile făcute de Harry şi Meghan. Reacția Casei Albe

Publicul comentează frenetic, iar la palatul Buckingham s-ar fi creat o celulă de criză cu misiunea de a pregăti un răspuns pentru șuvoiul de acuzații lansate de ducii de Sussex.

Aceștia au denunțat atitudini rasiste la unii membri ai familiei regale și lipsa de sprijin în fața presei ostile.

Totuși, în prima sa apariție publică de după interviu, prințul Charles a păstrat de minune aparențele, cu o atitudine degajată. Moștenitorul Coroanei a evitat întrebările jurnaliștilor.

În primul lor interviu după ce s-au retras din rândul membrilor activi ai Casei Regale, Harry și soția lui au povestit că unii membri ai familiei au pus problema culorii pielii viitorilor lor copii.

Oprah Winfrey, realizator TV: „Nu mi-a împărtășit identitatea persoanelor vizate, însă a dorit să fie sigur că știu și transmit mai departe, dacă am ocazia, că nu este vorba despre bunica sau bunicul său, că nu ei au participat la aceste discuții.”

Discuția respectivă a fost un moment de cotitură, care a cântărit decisiv în decizia cuplului de a părăsi Marea Britanie și a contribuit la depresia care ar fi adus-o pe Meghan în pragul sinuciderii.

Jane Owen, publicist: „Este probabil una dintre cele mai complicate crize de imagine prin care trece familia regală de mult, mult timp.”

De luni încoace, jurnaliștii despică firul în patru și analizează fiecare proprozitie rostită de Harry și Meghan în fața camerelor.

Robert Hardman, royal biographer: „La început, Meghan s-a plâns de controlul strict exercitat de Palat, care n-o lasă să iasă la prânz cu prietenele ei, ba la un moment dat a zis că i-au fost luate pașaportul, carnetul de șofer și cheile mașinii. Parcă vorbea cineva intrat în sistemul de protecție a martorilor sau plasat în arest la domiciliu. Pentru ca după o jumătate de oră să spună că nimeni nu o îndrumă ce să facă, nu avea asistente, ajutoare. Nu pot fi adevărate amândouă”.

Noi fragmente din interviul lui Harry și Meghan

Între timp, postul CBS a difuzat noi fragmente ale discuției purtate de Oprah Winfrey cu ducii de Sussex.

Prințul Harry: „Bunica (Regina) mi-a spus că, imediat ce aterizăm (din Canada), să mergem direct la Sandringham, să stam de vorbă (despre decizia mutării în SUA). Dar, cum am aterizat, am primit un mesaj de la secretara mea Fiona....Secretarul particular e un fel de CEO în Firmă.... care îmi transmitea un mesaj de la secretarul privat al reginei, că aceasta nu ne poate primi. Regina e ocupată și va fi așa toată săptămână. Așa că am sunat-o de la Frogmore, chiar în seara aia. Și mi-a spus că da, e ocupată, are ceva în agendă de care uitase. Atunci, în altă zi? Pai, mi-a spus că va fi ocupată toată săptămână. N-am mai insistat pentru că am înțeles ce se întâmplă.

- Stai așa, vrei să spui că regina nu face ce vrea ea?

- Nu. Daca ești șefa Firmei, ești înconjurată de o droaie de oameni care te consiliază, îți spun ce să faci. Și ceea ce mă întristează este că unele dintre sfaturile primite sunt rele de tot.”

O altă bucată a discuției insistă pe ceea ce ei consideră a fi atitudinea ostilă a presei britanice.

Prințul Harry: „Atitudinea familiei față de retragerea noastră a fost de genul: "este decizia voastră și trebuie să vă asumați consecințele. A fost foarte greu, pentru că eram și eu parte a sistemului, dintotdeauna. Și sunt foarte conștient de faptul că fratele meu nu poate scăpa.

- Și fratele tău vrea să iasă din sistem?

- Nu știu. Și nu pot vorbi în numele lui. Dar știu că tabloidele britanice creează un mediu toxic.

- Și tatăl tău consideră presa britanică un mediu toxic?

- Nu, cred că el s-a resemnat cu situația.

- Dar voi de ce nu ați făcut pace cu presa?

- Pentru că în cazul nostru a fost diferit.

- Diferit din cauza rasismului?

- Și a rețelelor de socializare. Care nu existau pe vremuri. Acum totul se răspândește ca un incendiu scapăt de sub control.

- Și pe Kate o botezaseră tabloidele "Waity Katie", în sensul că aștepta răbdătoare să se mărite cu William. Îmi închipui că a fost greu să suporte asta, dar nu e același lucru. Și dacă un membru al familiei îmi spune că toți au avut de suportat asemenea grosolănii, eu spun că grosolănia și rasismul nu-s totuna.”

Elizabeth Holmes, autor 'H.R.H. So Many Thoughts on Royal Style': „Nu mi se pare ipocrit din partea lor că i-au acordat un interviu lui Oprah. Cred că au vrut să clarifice lucrurile, să-și spună versiunea lor. De fapt, vor să aibă o viață publică, dar în termenii stabiliți de ei.”

Charles Anson, fost secretar de presă al Reginei Elisabeta: „Cred că sunt multe elemente în acest interviu care trebuie bine cumpănite. Nu cred că Palatul se va grăbi cu o reacție care să isterizeze și mai mult atmosfera.”

Jane Owen, publicist: „Cred că cea mai bună unealtă de care dispune palatul este cuplul Kate-William. Ei ar trebui să iasă public și să-și exprime susținerea pentru Meghan și Harry, să arate latura capabilă de compasiune a familiei și dorința de schimbare.”

Reacția cetățenilor britanici

Daca în comentariile cunoscătorilor e loc de diverse nuanțe, britanicii obișnuiți par să-și fi ales tabăra.

Haidara Swaray: „Parcă ar fi o ceartă la locul de joacă. Sunt atâtea reacții, dar nu avem cum să știm ce s-a întâmplat de fapt.”

Ernest Lee: „Sunt foarte trist pentru regină, care are destule probleme pe cap în acest moment. Nu mi-a plăcut niciodată prea mult familia regală, iar interviul ăsta m-a făcut să-i detest și mai mult. ”

Phil Smith: „Îmi pare nițel rău de Harry, pentru că mi se pare că ea (Meghan) e obsedată de control și l-a smuls din familia lui. Oricum, eu sunt de partea reginei.”