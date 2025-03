O maşină a intrat într-o mulţime de oameni în oraşul Mannheim din Germania. Un om a murit și mai mulți sunt răniți. VIDEO

UPDATE Poliția confirmă că o persoană a fost ucisă și mai multe rănite. Un suspect a fost arestat, informează BBC.

Poliţia locală a indicat că în centrul oraşului se află în desfăşurare o amplă operaţiune poliţienească, fără a da alte detalii, au consemnat Reuters şi dpa.

Un reporter al dpa aflat la faţa locului a văzut o persoană acoperită cu o pânză.

Publicația locală Mannheimer Morgen citează un martor care spune că o mașină a „gonit” prin oraș și a lovit o mulțime într-o piață din oraș.

Mannheim the scene of a fatal stabbing of a policeman by an Afghan has seen more violence.

A car has driven into a crowd, there have been injuries.

