O fetiță de 8 ani a rămas blocată într-o mașină de spălat. Pompierii germani au fost nevoiți să taie cuva pentru a o salva

Pompierii din zona oraşului german Darmstadt au fost nevoiţi să taie o maşină de spălat pentru a elibera o fetiţă de 8 ani care rămăsese blocată înăuntru, a declarat vineri un oficial, informează dpa, preluat de Agerpres.

„În timp ce se juca de-a v-aţi ascunselea, fetiţa a căutat un loc de ascuns deosebit de bun", a declarat pentru dpa inspectorul municipal de pompieri Benedikt Frohlich.

Ea a intrat în cuva maşinii de spălat cu picioarele înainte, apoi şi-a tras înăuntru restul corpului şi a rămas blocată, astfel că părinţii au sunat la pompieri.

Salvatorii au încercat iniţial să o elibereze folosind un lubrifiant şi demontând maşina, înainte de a tăia cuva cu un fierăstrău electric. Copila nu a fost rănită.

În octombrie, pompierii austrieci au fost nevoiţi să folosească o foarfecă hidraulică pentru a elibera o adolescentă de 13 ani după ce aceasta se urcase într-un uscător de rufe din locuinţa ei, într-o suburbie a Vienei.

