Sfârșit tragic pentru o femeie din Marea Britanie. Valurile au tras-o în largul mării în timp ce își plimba câinele

La scurt timp după ora 11:00, a fost declanșată o amplă operațiune de căutare și salvare, la care au participat polițiști, paramedici, echipe de salvare ale Pazei de Coastă, o ambarcațiune de salvare și un elicopter, notează Daily Mail.

În urma eforturilor disperate ale echipelor de intervenție, trupul femeii a fost recuperat din apă, la sud de debarcaderul Sandown, la scurt timp după ora 12:00. Deocamdată, nu se știe ce s-a întâmplat cu câinele acesteia.

Tragedia a avut loc după un weekend în care furtuni puternice au lovit mai multe regiuni ale Marii Britanii, aducând vânt intens, ploi abundente și o mare extrem de agitată.

Serviciile de urgență au fost alertate în jurul orei 11:15, după ce au apărut îngrijorări cu privire la siguranța femeii, ceea ce a determinat declanșarea unei ample operațiuni de căutare. Elicopterul de salvare al Pazei de Coastă a fost trimis de la baza sa din Hampshire pentru a cerceta litoralul din aer.

De asemenea, a fost mobilizată ambarcațiunea de salvare pentru orice condiții meteorologice a RNLI din Bembridge, alături de echipe ale Pazei de Coastă și personal al serviciilor de urgență aflat pe uscat.

Poliția a închis promenada de coastă, dintre Sandown și Shanklin, instalând un cordon la capătul esplanadei din Sandown pentru a împiedica accesul publicului în zonă.

„La ora 11:17 ieri (luni, 26 octombrie), partenerii noștri de la Serviciul de Ambulanță al Insulei Wight ne-au informat cu privire la o situație îngrijorătoare legată de o femeie aflată în apă, în zona Lake. Ne-am deplasat la fața locului pentru a acorda sprijin partenerilor noștri de la Serviciul de Ambulanță al Insulei Wight și de la Paza de Coastă a Majestății Sale. Femeia, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost scoasă din apă. Din păcate, în ciuda celor mai susținute eforturi ale tuturor serviciilor de urgență prezente, decesul acesteia a fost constatat la fața locului. Rudele sale apropiate au fost informate, iar un dosar va fi întocmit pentru medicul legist”, a transmis Poliția din Hampshire, într-un comunicat.