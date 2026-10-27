Sfârșit tragic pentru o femeie din Marea Britanie. Valurile au tras-o în largul mării în timp ce își plimba câinele

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Insula wight ahutterstock
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O femeie în jurul vârstei de 50 de ani a murit după ce a fost luată de un val și dusă în larg, în timp ce își plimba câinele pe o potecă de coastă de pe Insula Wight, Marea Britanie.

autor
Ines Paris

La scurt timp după ora 11:00, a fost declanșată o amplă operațiune de căutare și salvare, la care au participat polițiști, paramedici, echipe de salvare ale Pazei de Coastă, o ambarcațiune de salvare și un elicopter, notează Daily Mail.

În urma eforturilor disperate ale echipelor de intervenție, trupul femeii a fost recuperat din apă, la sud de debarcaderul Sandown, la scurt timp după ora 12:00. Deocamdată, nu se știe ce s-a întâmplat cu câinele acesteia.

Tragedia a avut loc după un weekend în care furtuni puternice au lovit mai multe regiuni ale Marii Britanii, aducând vânt intens, ploi abundente și o mare extrem de agitată.

Serviciile de urgență au fost alertate în jurul orei 11:15, după ce au apărut îngrijorări cu privire la siguranța femeii, ceea ce a determinat declanșarea unei ample operațiuni de căutare. Elicopterul de salvare al Pazei de Coastă a fost trimis de la baza sa din Hampshire pentru a cerceta litoralul din aer.

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De asemenea, a fost mobilizată ambarcațiunea de salvare pentru orice condiții meteorologice a RNLI din Bembridge, alături de echipe ale Pazei de Coastă și personal al serviciilor de urgență aflat pe uscat.

Poliția a închis promenada de coastă, dintre Sandown și Shanklin, instalând un cordon la capătul esplanadei din Sandown pentru a împiedica accesul publicului în zonă.

„La ora 11:17 ieri (luni, 26 octombrie), partenerii noștri de la Serviciul de Ambulanță al Insulei Wight ne-au informat cu privire la o situație îngrijorătoare legată de o femeie aflată în apă, în zona Lake. Ne-am deplasat la fața locului pentru a acorda sprijin partenerilor noștri de la Serviciul de Ambulanță al Insulei Wight și de la Paza de Coastă a Majestății Sale. Femeia, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost scoasă din apă. Din păcate, în ciuda celor mai susținute eforturi ale tuturor serviciilor de urgență prezente, decesul acesteia a fost constatat la fața locului. Rudele sale apropiate au fost informate, iar un dosar va fi întocmit pentru medicul legist”, a transmis Poliția din Hampshire, într-un comunicat.

În zona insulei Wight era în vigoare o alertă de inundații și vânt extrem

Incidentul mortal a avut loc la doar câteva zile după ce furtunile Austen și Boelo au adus condiții meteorologice severe în anumite părți ale Regatului Unit, expunând zonele de coastă unor pericole majore.

Agenția pentru Mediu emisese în weekend o alertă de inundații pentru litoralul Insulei Wight, avertizând că vânturile puternice și valurile mari ar putea face ca apa mării să treacă peste barierele de protecție de pe coastă.

Sandown și Shanklin se numărau printre zonele identificate ca fiind expuse riscului, alături de Yarmouth, Freshwater Bay, Gurnard și Ryde.

Meteorologii au avertizat că valurile ar putea depăși digurile de protecție și ar putea inunda esplanadele expuse, drumurile de pe litoral și parcările.

Duminică a fost emisă o nouă alertă de inundații, care avertiza asupra posibilității unor inundații costiere în jurul orei fluxului maxim. Se estima că nivelul apei urma să fie mai ridicat luni dimineață decât cel prognozat pentru ziua precedentă.

În urma morții femeii, Consiliul Insulei Wight a emis un avertisment urgent privind siguranța pe coastă, îndemnând locuitorii și turiștii să manifeste o prudență extremă în apropierea plajelor, a zidurilor de protecție împotriva mării și a potecilor de coastă expuse.

Publicul a fost sfătuit să păstreze o distanță considerabilă față de zidurile de protecție, rampele de acces la apă și marginile stâncilor. Persoanele care își plimbă câinii au fost avertizate în mod special să își țină animalele în lesă.

Consiliul le-a recomandat, de asemenea, oamenilor să nu întoarcă niciodată spatele mării și să nu se apropie de apa agitată pentru a face fotografii.

Locuitorilor și turiștilor li s-a reamintit să verifice prognozele meteo și orele mareelor înainte de a merge pe coastă, în special după furtuni, când valurile mari pot continua să reprezinte un pericol.

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Sursa: Daily Mail

Etichete: uk, Marea Britanie, accident,

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