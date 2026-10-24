"Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 73C, la intrarea în municipiul Curtea de Argeş, judeţul Argeş, după ce un container s-a desprins de pe platforma cu care era transportat şi a acroşat un autoturism", a anunţat Centrul Infotrafic, potrivit News.ro.

Imaginile de la faţa locului arată că autoturismul a fost distrus.

"Echipajele medicale au asistat patru persoane, ulterior, una dintre acestea refuzând transportul la spital. Paramedicii SMURD au preluat o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 29 de ani, care acuză dureri la coloana cervicală. Echipajul SAJ transportă la spital alte două persoane", au precizat pompierii.

"În autoturism se aflau patru persoane, acestea fiind preluate de către echipajele medicale", a mai transmis sursa citată.

Aceştia au asigurat şi măsuri specifice de prevenire a incendiilor. IPJ Argeş precizează că, din primele informaţii, se pare că era un container cu deşeuri din plastic.

S-a aplicat devierea circulaţiei şi pe Autostrada A1 de la kilometrul 120 către DN 7 Piteşti - Râmnicu Vâlcea. Se estimează reluarea traficului pe DN 73C şi A1 Piteşti - Curtea de Argeş după ora 09:30.