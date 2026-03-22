Chloe, în vârstă de 31 de ani, a trecut prin ceva demn de un film de groază – să ai un străin care locuiește în secret în propria casă, relatează metro.co.uk.

Ea a fost acuzată că are halucinații și că este „nebună” după ce a insistat timp de luni de zile că cineva locuiește în secret deasupra apartamentului ei.

Povestindu-și experiența bizară pe TikTok, Chloe a spus: „Mi-am sunat prietena care locuia sub mine în bloc și i-am spus că e cineva în apartamentul meu.”

„Nimeni nu m-a crezut”, a spus ea, adăugând că „stăteam în pat și auzeam pași și pe cineva acolo sus”.

După încă o rundă de telefoane către prieteni, i s-a spus din nou că „totul e în mintea ta”.

În cele din urmă, prietenii ei „au decis că trece printr-un episod psihotic”, iar ea a fost de acord să meargă la un medic, care i-a prescris medicamente antipsihotice, care o făceau să se simtă ca „un zombie”.

După două luni, ea a spus că a avut șocul vieții ei când persoana respectivă a deschis trapa de la pod într-o noapte și s-a uitat la ea.

A fugit din apartament și a sunat la poliție. Ulterior, polițiștii au venit să inspecteze podul.

Străinul misterios s-a dovedit a fi un prieten al unuia dintre vecinii ei, despre care ea crede că era fără adăpost.

Deși prietenii ei au refuzat să o creadă inițial, ea spune că „nu dă vina pe nimeni din viața ei”.