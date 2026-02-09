O femeie din Anglia a câștigat o vilă de 6 milioane de dolari și bani cash într-o tombolă. „Se tot plângea că particip”

Stiri externe
O femeie din Marea Britanie a câștigat o vilă de lux și aproape 300.000 de dolari cash într-o tombolă din Anglia, după ce a ignorat sfaturile soțului să renunțe, scrie People.

autor
Mihaela Ivăncică

După ani de cumpărat bilete pentru Omaze Million Pound House Draw din Anglia, Nicola și soțul ei, Martyn, au dat lovitura: au câștigat o vilă de 6 milioane de dolari în Lake District și un premiu în numerar de aproape 300.000 de dolari.

„Se tot plângea de patru ani că particip la tombolă. Mă bucur enorm că nu-l ascult”, a spus Nicola, în vârstă de 59 de ani, într-un interviu video pentru Omaze UK.

Martyn (în vârstă de 58 de ani) a răspuns zâmbind: „Și eu mă bucur că nu mă asculți.”

O casă de vis cu facilități de lux

Omaze UK a prezentat câteva dintre atracțiile casei cu cinci dormitoare: saună cu aburi, cadă cu hidromasaj cu vedere la lacul privat Windermere, răcitor ascuns pentru vinuri, grădină, uși de balcon din sticlă și un dormitor minimalist cu baie proprie și vedere spre pădure.

„Urmați treptele plutitoare din lemn până în bucătăria de ultimă generație, unde mobilierul suedez personalizat se îmbină cu ardezia metamorfică locală”, adaugă descrierea.

Într-un tur video al noii sale case, Nicola a explicat ce înseamnă premiul pentru ea, soțul ei și familia extinsă: „Pentru viitor, avem stabilitatea de a avea ceva atât de valoros și de a le oferi copiilor și nepoților o viață pe care noi nu am avut-o — o moștenire”, a spus ea. „Chiar în dimineața respectivă discutam să ne mutăm într-o locuință mai mică pentru a ne ține cheltuielile sub control — dar acum ne-am mărit spațiul — enorm. E o lume ciudată”.

Sursa: People

Etichete: tombola, Marea Britanie,

Dată publicare:

