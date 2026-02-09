O femeie din Anglia a câștigat o vilă de 6 milioane de dolari și bani cash într-o tombolă. „Se tot plângea că particip”

După ani de cumpărat bilete pentru Omaze Million Pound House Draw din Anglia, Nicola și soțul ei, Martyn, au dat lovitura: au câștigat o vilă de 6 milioane de dolari în Lake District și un premiu în numerar de aproape 300.000 de dolari.

„Se tot plângea de patru ani că particip la tombolă. Mă bucur enorm că nu-l ascult”, a spus Nicola, în vârstă de 59 de ani, într-un interviu video pentru Omaze UK.

Martyn (în vârstă de 58 de ani) a răspuns zâmbind: „Și eu mă bucur că nu mă asculți.”

O casă de vis cu facilități de lux

Omaze UK a prezentat câteva dintre atracțiile casei cu cinci dormitoare: saună cu aburi, cadă cu hidromasaj cu vedere la lacul privat Windermere, răcitor ascuns pentru vinuri, grădină, uși de balcon din sticlă și un dormitor minimalist cu baie proprie și vedere spre pădure.