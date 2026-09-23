📹 Maricarmen es desahuciada de su casa al cuarto intento y todavía no sabe dónde se irá a vivir. Este es el momento en el que la han sacado de su casa https://t.co/jUFGdIaN8t pic.twitter.com/1XQxfsjoMb

După ce i s-au acordat doar 30 de minute ca să plece cu strictul necesar, Maricarmen Abascal a fost, în cele din urmă, scoasă din clădire pe o targă, însoțită de funcționari ai serviciilor sociale, și dusă cu ambulanța, în timp ce susținătorii scandau „Maricarmen, nu ești singură!” și „Criminali!”. Cazul evidențiază presiunea tot mai mare asupra chiriașilor de lungă durată din marile orașe spaniole, unde creșterea vertiginoasă a chiriilor, îmbătrânirea populației și lipsa locuințelor la prețuri accesibile au alimentat tensiunile sociale și politice, potrivit News.ro.

Apartamentul din cartierul înstărit Retiro al capitalei fusese achiziționat de un fond de investiții care dorea o creștere semnificativă a chiriei acestuia.

Proprietarul a refuzat să semneze un nou contract de închiriere

Avocata lui Maricarmen, Beatriz Duro, a declarat că funcționarii instanței și reprezentanții fondului de investiții, Urbagestion, au refuzat să suspende evacuarea, în ciuda unei solicitări aflate pe rol la instanță, a apelurilor umanitare și a dovezilor că autoritățile publice depun eforturi pentru a-i asigura o locuință alternativă.

Urbagestion nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Duro a spus că o persoană anonimă s-a oferit să acopere plățile chiriei, dar proprietarul a refuzat să semneze un nou contract de închiriere.

„Locuiesc aici de 71 de ani și nu vreau să plec”, le-a spus Maricarmen reporterilor în ajunul evacuării.

Evacuarea a stârnit scene tensionate în fața clădirii, unde poliția i-a îndepărtat cu forța pe protestatarii care blocau intrarea. Martorii Reuters au văzut polițiști care îi trăgeau și îi împingeau pe demonstranți, ridicându-i pe unii de brațe și picioare, în timp ce eliberau intrarea.

Spania rămâne divizată în privința crizei locuințelor

Spania rămâne divizată cu privire la modul de abordare a crizei tot mai grave a accesibilității locuințelor.

Guvernul de coaliție de stânga a militat pentru o protecție mai puternică a chiriașilor și controale mai ample asupra chiriilor, dar a întâmpinat dificultăți în a-și asigura sprijinul într-un parlament divizat, în timp ce guvernul regional din Madrid, condus de conservatori, a favorizat o abordare mai orientată către piață.

Liderul regional al Madridului, Isabel Diaz Ayuso, este implicată într-un scandal legat de achiziționarea de către guvernul său, prin intermediul unei agenții imobiliare publice, a unui penthouse de lux în valoare de 6,3 milioane de euro. Opoziția o acuză pe Ayuso că ar încerca să folosească proprietatea ca reședință personală, ocolind regulile privind cheltuielile publice și transparența, acuzații pe care ea le neagă.