Anchetatorii au descoperit că aceasta avea doar studii gimnaziale, deși consulta pacienți într-o unitate medicală, relatează ANSA.

Tribunalul din Imperia a condamnat-o în primă instanță pe Enrica Massone la trei ani de închisoare și la plata unei amenzi de 15.000 de euro, după ce femeia s-a dat drept medic și a lucrat în 2023 la Spitalul Saint Charles din Bordighera.

Originară din Torino, aceasta a fost judecată pentru fals în declarații, exercitarea fără drept a profesiei de medic și fraudă.

Un procuror ceruse o pedeapsă de trei ani și patru luni de închisoare.

Cum a reușit să obțină postul

Apărarea a solicitat achitarea, susținând că inculpata se afla în stare de iresponsabilitate penală totală. Instanța a decis însă ca femeia să achite și cheltuielile de judecată, precum și despăgubiri către Autoritatea Sanitară Locală din Imperia (ASL 1), Asociația Provincială a Medicilor și Medicilor Dentiști din Milano și compania Cura Medica. Valoarea acestora va fi stabilită într-un proces civil separat.

Potrivit procurorilor, femeia a declarat că este absolventă a Facultății de Medicină și Chirurgie din cadrul Universității Milano-Bicocca și că este înscrisă în Colegiul Medicilor din Lombardia. Cu aceste documente, a obținut un post prin intermediul cooperativelor care administrau unele secții ale spitalului.

Investigațiile au arătat însă că femeia avea doar studii gimnaziale, iar diploma de medic prezentată era falsificată.

În ciuda acestui fapt, ea a reușit să lucreze inclusiv în cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Saint Charles, până când colegii au descoperit înșelătoria.

Execută deja o altă pedeapsă cu închisoarea

Enrica Massone se află în prezent încarcerată la Torino, unde execută o pedeapsă definitivă de patru ani și trei luni de închisoare.

Aceasta a fost condamnată într-un alt dosar după ce și-a însușit pensiile unui cuplu de vârstnici, în perioada în care fusese desemnată administratorul lor de sprijin.